限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還

2016/09/04 10:14

日本漫畫《烏龍派出所》連載40年，即將完結篇。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕漫畫《烏龍派出所》從1976年9月21日起長達40年連載，是許多老小的童年回憶，而該漫畫作者秋本治宣布，將於2016年9月17日發表完結篇，讓許多粉絲心碎。

日本漫畫《烏龍派出所》，作者秋本治昨到東京神田神社送上巨大彩色繪卷，宣布將於本月17日發售的《週刊少年Jump》發表完結篇，單行本漫畫也將以200集畫下句點。據《蘋果日報》報導，秋本治提到決定告別《烏龍派出所》的心路歷程：「2016年就邁入200集，我也曾迷惘要在此時畫下句點嗎？在這麼值得慶賀的時候畫下句點，真的好嗎？身為作家，作品能夠連載40年是很開心的事。至於今後要畫什麼還沒決定，但我已有下一部作品的構想。」 

有網友搞笑的說︰「商店街的人可能一輩子都拿不回兩津勘吉的欠款了。」更有網友感慨的說︰「要叫後代子孫燒給自己的漫畫，總算少了一本了，不知道以後有沒有機會看到一步成為世界拳王?魯夫成為海賊王?還有七龍珠真正結局。」也有網友大酸︰「兩津勘吉公務員當了40年，早就應該退休領18趴了，而且退休後的薪水，可以領的比在職的時候還多。

《烏龍派出所》的主人翁兩津勘吉 。（翻攝自YouTube）

相關新聞

推薦新聞
馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說... 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
2016/09/04 06:15
舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
2016/09/04 07:41
舒淇注意！命理師：馮德倫2018年有一劫 舒淇注意！命理師：馮德倫2018年有一劫
2016/09/04 08:25
舒淇馮德倫20年情史 各自精彩 舒淇馮德倫20年情史 各自精彩
2016/09/04 06:00
這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上 這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上
2016/09/04 08:15
40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子 40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子
2016/09/04 06:00
黃品源情歌獻前妻 唱回往日情 黃品源情歌獻前妻 唱回往日情
2016/09/04 06:00
（影音）超懷念！F3合體熱唱《流星雨》 粉絲感動哭哭 （影音）超懷念！F3合體熱唱《流星雨》 粉絲感動哭哭
2016/09/04 08:00
《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還 《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還
2016/09/04 10:14
全台最夯韓片！《屍速列車》2天賣破3千萬 全台最夯韓片！《屍速列車》2天賣破3千萬
2016/09/04 08:23
3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」 3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」
2016/09/04 09:50
舒淇擺脫黃金剩女 締寫7大愛情金句 舒淇擺脫黃金剩女 締寫7大愛情金句
2016/09/04 11:13
超級發電機 林若亞曾和姚元浩爆緋聞 超級發電機 林若亞曾和姚元浩爆緋聞
2016/09/04 09:47
舒淇曾是恐婚族 7個月前鬆口「渴望相守」 舒淇曾是恐婚族 7個月前鬆口「渴望相守」
2016/09/04 08:13
不滿同志男星演變性人 跨性別團體抵制新片要求重拍 不滿同志男星演變性人 跨性別團體抵制新片要求重拍
2016/09/04 09:44
（影音）黑人驚呆！飛飛看到XX 竟然開口說話了 （影音）黑人驚呆！飛飛看到XX 竟然開口說話了
2016/09/04 07:26
李鍾碩韓孝珠太閃！《愛‧小時光》插畫家為《W》情侶圓夢 李鍾碩韓孝珠太閃！《愛‧小時光》插畫家為《W》情侶圓夢
2016/09/04 07:22
莊凱勛甜吻放閃 讚嬌妻「不可或缺」 莊凱勛甜吻放閃 讚嬌妻「不可或缺」
2016/09/04 06:00
黃金剩女林志玲加油！網友湊對言承旭 黃金剩女林志玲加油！網友湊對言承旭
2016/09/04 06:00
小賈牽手小美女上街購物 登山打赤膊秀肌肉 小賈牽手小美女上街購物 登山打赤膊秀肌肉
2016/09/04 11:02
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.