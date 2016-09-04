《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還

日本漫畫《烏龍派出所》連載40年，即將完結篇。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕漫畫《烏龍派出所》從1976年9月21日起長達40年連載，是許多老小的童年回憶，而該漫畫作者秋本治宣布，將於2016年9月17日發表完結篇，讓許多粉絲心碎。

日本漫畫《烏龍派出所》，作者秋本治昨到東京神田神社送上巨大彩色繪卷，宣布將於本月17日發售的《週刊少年Jump》發表完結篇，單行本漫畫也將以200集畫下句點。據《蘋果日報》報導，秋本治提到決定告別《烏龍派出所》的心路歷程：「2016年就邁入200集，我也曾迷惘要在此時畫下句點嗎？在這麼值得慶賀的時候畫下句點，真的好嗎？身為作家，作品能夠連載40年是很開心的事。至於今後要畫什麼還沒決定，但我已有下一部作品的構想。」

有網友搞笑的說︰「商店街的人可能一輩子都拿不回兩津勘吉的欠款了。」更有網友感慨的說︰「要叫後代子孫燒給自己的漫畫，總算少了一本了，不知道以後有沒有機會看到一步成為世界拳王?魯夫成為海賊王?還有七龍珠真正結局。」也有網友大酸︰「兩津勘吉公務員當了40年，早就應該退休領18趴了，而且退休後的薪水，可以領的比在職的時候還多。」

《烏龍派出所》的主人翁兩津勘吉 。（翻攝自YouTube）