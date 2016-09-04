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全台最夯韓片！《屍速列車》2天賣破3千萬

2016/09/04 08:23

南韓《屍速列車》在台上映2天，衝破3000萬票房，熱度驚人。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕「你今天屍速了嗎？」儼然成為民眾這幾天的流行語，南韓活屍片《屍速列車》週五在台「通車」，觀影人次和票房都全速行駛，衝破以往韓片在台票房紀錄，超越2003年《鬼魅》的2500萬，及2002年《我的野蠻女友》的2200萬，上映僅僅2天就到達3000萬台幣的佳績，《屍》在韓上映1個月，票房已衝破28億台幣，近日在各國上映，也紛紛登基當地韓片冠軍，氣勢萬千。

《屍速列車》細膩描會人遇到危及狀況時自私自利的醜陋黑暗面，引發觀眾省思。（翻攝自韓網）《屍速列車》將人類在危及時的自私自利與黑暗面刻劃的淋漓盡致，也充分表達愛是最強大的力量，男主角孔宥演活守護孩子的慈父，為了讓愛女活下去，拚盡全力躲避活屍的追殺，並在最後選擇壯烈犧牲，賺了無數影迷的眼淚，也引發觀眾省思，精湛演技獲得大眾激賞，韓片以往在台上映皆廳數少，和《屍》一樣在坎城影展獲熱烈迴響的《下女的誘惑》，6月底在台上映至今拿下600萬台幣，雖不亮眼卻已是許多韓片達不到的好成績，連去年韓片冠軍、由男神金宇彬主演的《技術者們》也是近600萬，《屍速列車》上映2天就大賣3千萬，熱度超驚人。

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