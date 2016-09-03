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（影音）前妻蜜兒穿白紗 黃品源沒求婚只道歉

2016/09/03 22:36

黃品源演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕黃品源今晚開唱，前妻蜜兒也穿著一襲白紗爆乳現身，用意不言而喻，他4年前被爆找嫩妹開房間，今晚也在台上公開向蜜兒道歉：「很多我的風風雨雨我的八卦、我的這些新聞，給她很多壓力，我真的非常抱歉，我有些事是身不由己的，雖然我們離婚了，但我希望今天在這麼多人的面前，公開的跟她說一聲，抱歉。」

黃品源（左）與兒子黃懷德。（記者潘少棠攝）

等蜜兒上台後，黃品源更是向她深深一鞠躬，「都是我不好，對不起。」2人也深情對唱結婚時，黃品源創作的歌曲《嫁給我好嗎》。現場氣氛也讓人一度以為黃品源要求婚，沒想到最後黃品源僅說：「我要感謝蜜兒帶給我這麼好的兒女，曾經你陪我走過低潮，謝謝你來，謝謝你跟我合唱，我終於知道為什麼要離婚，就是為了再把這首歌唱一次。」相擁後蜜兒隨即下台離開。

黃品源演唱會，黃品源（右）與前妻蜜兒同台演出。（記者潘少棠攝）黃品源演唱會。（記者潘少棠攝）

嘉賓他請到自己兒子黃懷德，他還故意賣關子說：「他算是我非常欣賞的一位音樂人，而且他也來自演藝世家，他的父親是我非常崇拜的實力派偶像歌手。」結果最後說是兒子時，當場讓觀眾聽了全都笑翻。

黃品源（左）與兒子黃懷德。（記者潘少棠攝）

黃懷德今天才從美國飛抵台灣，黃品源在演唱《The one you love》時，黃懷德就在旁邊以薩克斯風伴奏，雖然老爸謙虛說兒子是「初學者」，但技巧相當不錯，父子倆在台上一個彈電吉他，一個吹薩克斯風，互尬樂器相當有默契。

黃品源演唱會，黃品源（右）與前妻蜜兒同台演出。（記者潘少棠攝）

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