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松田翔太新片傲秀中文 男男「最萌身高差」10月登高雄

2016/09/04 07:33

松田翔太在電影《異邦警察》中扮演地下社會的警察，有不少帥氣動作鏡頭。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕高雄電影節將在下月登場，今年以「懼獸年代」為題，開幕片由性格男星松田翔太主演新片《異邦警察》來揭開序幕。松田翔太昨在東京出席電影首映活動，聽到獲選為雄影開幕片，難掩喜悅表示：「很開心，希望能有更多人看到這部作品」。值得一提的是，181公分的松田與157公分的濱野謙太，在片中組成最佳拍檔，聯手對抗黑幫組織追殺，「最萌身高差」也讓濱野開玩笑直喊：「實在是有點可怕」。

松田翔太、濱野謙太昨出席電影《異邦警察》首映，2人的最萌身高差成為話題。（高雄電影節提供）《異邦警察》昨在東京舉辦電影首映會，身高僅有157公分的濱野，站在181公分的松田身旁顯得十分嬌小，2人被問到對彼此的印象，濱野自嘲表示：「說真的，一開始有點害怕松田，畢竟我們2個視線高度也差很多，本來還擔心要是被罵的時候怎麼辦。」玩笑話逗笑在場眾人。2人也因合作成為好友，活動上松田還脫口而出表示想約濱野一起去沖繩玩，展現好交情。

《異邦警察》昨在首映活動上，宣布成為高雄電影節開幕片，導演熊切和嘉、松田翔太、濱野謙太難掩興奮心情。（高雄電影節提供）《異邦警察》改編自同名漫畫，描述東京有15萬非法入境的外國人或難民，組成地下異邦社會。在片中擔任地下社會的警察署長的松田翔太，除了大秀11種語言，更有不少中文台詞，並與搭檔濱野謙太一同偵查連續殺人事件，對抗黑幫總部的追殺。導演熊切和嘉除藉由該片諷刺日本社會的種族意識形態，也替松田設計拿除蟲噴筒、回收垃圾等對抗惡徒等橋段，展現黑色幽默。雄影表示，選擇《異邦警察》作為開幕片是因為該片主題是非法移民，雖是殺人幫派卻也是遭到迫害的受害者，與「懼獸年代」主題相當符合。

高雄電影節將在10月21日至11月6日在高雄圖書總館、電影館、in89駁二電影院、正港小劇場舉行；「雄影短片節」則從10月25日至11月31日於台北光點華山電影館登場。

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