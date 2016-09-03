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龍山寺紅線發功？ 舒淇求得美滿姻緣

2016/09/03 22:11

金馬影后舒淇〈左〉曾到龍山寺參拜月老求紅線。（擷取自舒淇與馮德倫結婚短片）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影后舒淇和馮德倫今天發布「結婚啟事」，喜事來得突然，震驚台、港演藝圈！兩人「即興」發布的婚紗照，手上不約而同都戴有一條紅線，據悉是向萬華龍山寺求得的姻緣線，也許是姻緣線發功，讓40歲的舒淇順利擺脫「黃金剩女」的行列！

 龍山寺的姻緣線發功，讓40歲的舒淇〈右〉順利擺脫「黃金剩女」行列？

 舒淇向來迷信，除了篤信白龍王，早年也迷上玩水晶，媒體報導，她曾在台灣的房子露台大擺水晶陣，祈求身體健康、事業順利、愛情亨通。而這次兩人發布的婚紗照，手上都戴有一條萬華龍山寺求來的紅線，尤其吸引目光。

舒淇向來迷信，除了篤信白龍王，手上也戴水晶和紅線。（檔案照，記者潘少棠攝）

日本紅星倖田來未也曾到龍山寺拜月老。（檔案照，超級圓頂提供）

 據悉，舒淇曾到龍山寺參拜月老求紅線，希望儘早嫁得美滿姻緣。一般正常程序是，拜過月老之後，要擲筊獲得三次「聖筊」（即一正一反），即可獲得「姻緣線」一條，保佑愛情順利。

 心誠則靈的萬華龍山寺月老廟。〈檔案照〉

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