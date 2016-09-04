馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 前女友們這樣說...

舒淇、馮德倫完成終身大事。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舒淇與馮德倫驚爆結婚，2人過去情史皆豐富，馮德倫的前女友莫文蔚昨對港媒表示：「衷心祝福他們有情人終成眷屬。」莫文蔚與馮德倫過去曾交往9年，2006年在香港金像獎牽手亮相，可惜戀情最後未能開花結果。

莫文蔚與馮德倫曾交往9年，2006年在香港金像獎牽手亮相。 （香港星島日報提供）

2人分手後，莫文蔚在2011年搶先公布婚訊，要與德籍初戀男友Johannes結婚，當時馮德倫就送上祝福說：「聽到莫文蔚再次拿到金曲女歌手獎還宣布要結婚，我真的很開心！努力了多年，Karen的成績我們都看到，接下來就希望我這位好朋友幸福快樂還有早生孩子！」

馮德倫拍攝電影，徐若瑄曾站台力挺。（資料照，記者潘少棠攝）

另一位女神徐若瑄，2008年也跟馮德倫傳緋聞，她與舒淇、林心如感情都不賴，對於好姊妹相繼完婚，她也在臉書PO文：「曾經我以為，我們三個很愛工作才會有安全感的女強人，都可能不夠勇敢去結婚⋯所謂的明星光環也許會將平凡的幸福擋在門外進不來⋯今年哭了兩次⋯很開心、很感動、更加珍惜⋯人的一生，老天爺會給我們很多考驗、有時候真的非要繞一大圈，才會知道最適合自己的原來一直在身邊！有情人終成眷屬～我最善良親愛的寶貝，永浴愛河！狠狠的幸福下去～好好調養身體、快快加入我們媽咪的行列～早生貴子！永遠愛妳～」