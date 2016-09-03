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盧廣仲攻福岡 改揪怪胎龐克助陣

2016/09/03 21:42

盧廣仲參加九州的Sunset live音樂祭。（
Taiwanderful提供）






〔記者陽昕翰／台北報導〕盧廣仲進軍日本開唱，率領所屬的樂團「怪胎龐克」，赴九州當地的戶外音樂祭演出，盧廣仲今天背著吉他自彈自唱，穿上嬉皮風的T-Shirt，搭配現場海水浴場的輕鬆氛圍，不少粉絲更隨著音樂搖擺。

盧廣仲赴日，率領所屬的樂團「怪胎龐克」登台。（Taiwanderful提供）

推出新專輯《 What A Folk 》的盧廣仲，去年曾帶領拍謝少年、血肉果汁機等台灣樂團，前往東京Summer Sonic，今年改轉戰福岡芥屋海水浴場的「Sunset live」音樂祭開唱，不忘重現《100種生活》、《我愛你》等經典作。

盧廣仲（右2）赴日，率領所屬的樂團「怪胎龐克」登台。（Taiwanderful提供）

邁入第24年的「Sunset live」，以愛與團結（Love&Unity）為口號，戶外樂活的氛圍濃厚，今年力邀曾和饒舌歌手蛋堡合作過專輯的日本知名爵士樂團 JABBERLOOP、嗓音極具爆發力、被譽為日本碧昂絲的 Crystal Kay 及療癒系創作歌手青葉市子等日本樂團參與演出。

盧廣仲曾赴日發行日盤專輯，甚至擔任廣島的代言大使，早有不少日本粉絲，他昨天一早抵達福岡機場，有當地歌迷在機場等候，送上特產葡萄與痠痛貼布等小禮物，讓盧廣仲直呼好窩心，據知他年底要在日本推出新專輯，並有系列演唱會的計畫。

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