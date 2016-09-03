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舒淇投紅炸彈 星友們紛紛獻上祝福

2016/09/03 21:06

舒淇（左）和馮德倫閃婚，星友們紛紛獻上祝福。（香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕影后舒淇和香港知名藝人馮德倫在今日投下紅炸彈，兩人宣布已在布拉格完婚，隨興的兩人在匆促下完成簡單卻深情的婚紗照。兩人一直愛得十分低調，甚少公開談及戀情，只能偶爾在網路上看到他們放閃，如今爆出結婚消息，讓不少認識他們朋友們感到萬分驚喜，也紛紛獻上祝福。

閨密林心如在微博上公開祝福舒淇，也提及兩人都和身邊相識許久的「大仁哥」相戀到結為夫妻，「原來最適合的一直在身邊」、「大家在今年都得到幸福，真是太開心了，今年是個好年。」小S今日出席活動時，除了祝福外，對於舒淇閃婚一事並不感到意外，並稱「這就是她的風格」。

林心如為閨密獻上祝福，兩人都情歸身邊人。（翻攝自林心如微博）

林熙蕾稱舒淇和馮德倫是「命中注定」，在臉書寫下祝福，「我知道他一定會好好的疼惜妳，保護妳，就像我對妳一樣love you forever」，曾和馮德倫傳過緋聞的徐若瑄也在臉書上祝福好友，除了要舒淇「狠狠幸福下去」外，更要舒淇快點加入「媽咪行列」、希望她早生貴子。

鳳小岳（左）在宣傳電影《我最好朋友的婚禮》十，也未發覺舒淇（右）和馮德倫一事。（香港成報提供）

據報導，8月初才和舒淇一起宣傳電影《我最好朋友的婚禮》的鳳小岳，表示完全不知情，但真心的祝福，也稱兩人閃婚是「對大家來講都是很棒的驚喜吧！」黃曉明也替舒淇感到開心到想哭，稱聽到消息後不知道為何想哭，「只有這種簡單純粹的方式才配得上你的笑容，這個婚結的『很舒淇』，十幾年的娘家人了！只能馮先生必須替我們讓她狠狠的幸福！」

章子怡表示，和舒淇相識這麼多年，終於等到這一天來臨，為她感到開心，也祝福她，李冰冰則稱：「愛，勝過一切外在！」並祝福最美的舒淇及溫情的馮德倫幸福美滿。港星陳慧琳表示十分驚喜，先虧馮德倫喜歡正妹，再恭喜他娶得美人閨，同時祝福他們早生貴子，更說：「以後小孩要找學校，我可以教他們兩招。」

陳慧琳今日出席簽唱會十，也對舒淇和馮德倫的婚訊獻上祝福。（香港明報提供）

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