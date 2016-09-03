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張芸京再訴辛酸事 10月前求職網找工作

2016/09/03 19:51

張芸京（左）發片，好友藍又時相挺。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕選秀節目出身的張芸京，4年前合約到期就沒再發片，她在好友藍又時的金援下，將推出新專輯《失敗的高歌》，藍又時打氣發文：「接下來，一起都要靠妳自己囉。」讓張芸京又在臉書表達對好友感謝，她提及：「誰能想像這個發片歌手10個月前曾在求職網搜尋工作機會？」再訴辛酸往事。

藍又時拿出為女兒存的留學基金，只要讓張芸京發片，張芸京寫下：「輕描淡寫無法訴盡，妳一直以來用最溫柔的方式包容著我，我這四年來帶給妳的一切壓力與重擔，承受起來是很辛苦的，外界無法想像，扶持我需要費多大的心力！但你總不多說什麼，堅持做到底⋯想起這些年的妳，我又心疼⋯又感激⋯像妳說的，我們的友情，永遠在我心上！」

張芸京將推出新專輯。（泡耳音樂提供）

她稱自己很很幸福，還有一路不離不棄的粉絲，「曾經四年的淡出對我而言，像是放棄了所有愛我的歌迷（雖然我是不願意的），在我的心裡，我其實很愛他們，只是過去我沒能把握機會多做什麼⋯但自從發片消息發布以來，每走一步路就喚醒一些新舊的歌迷們特別來留言給我，告訴我他們多年等待，等到這一刻他們都激動的哭了，一句句真情流露的告白，一顆顆依舊支持的心，大片的湧進來，看見他們依然愛我。」難掩內心激動。

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