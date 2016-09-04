李鍾碩韓孝珠太閃！《愛‧小時光》插畫家為《W》情侶圓夢
2016/09/04 07:22
李鍾碩（右圖左）在《W-兩個世界》替韓孝珠（右圖右）綁頭髮，仿效繪本《愛‧小時光》體驗日常生活的浪漫，繪本插畫家PUUUNG也特地替兩人繪製同版
插畫。（翻攝自IG、合成照）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓花美男李鍾碩在新劇《W-兩個世界》靠戀愛繪本《愛‧小時光》，和韓孝珠上演日常生活的小浪漫，不僅將韓孝珠飾演的女主角「吳妍珠」電得團團轉，就連戲迷看了都心花朵朵開，而被「姜哲」李鍾碩視為把妹教戰手冊的《愛‧小時光》也因此賣翻天，插畫家PUUUNG日前更特別為了「哲珠情侶」繪製了同版插畫，讓粉絲直呼「好暖」！
《愛‧小時光》插畫家PUUUNG將《W-兩個世界》李鍾碩與韓孝珠躺在床上共看一書的粉紅互動圖像化，甜蜜溫馨的畫風讓粉絲直呼「好暖」。（翻攝自IG、合成照）李鍾碩、韓孝珠主演的《W-兩個世界》將於14日播出最終回，由於該劇曾因轉播奧運賽事停播一集，接檔的《購物王路易》則將於21日首播，MBC電視台相關人士透露，15日的空檔可能會播出《W-兩個世界》特輯或中秋特輯。此外，《W-兩個世界》版權已由衛視中文台購入，預計10月在台播出。
《W-兩個世界》將於14日迎來最終回，李鍾碩（右）、韓孝珠是否能有情人終成眷屬備受關注。（翻攝自Naver）
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