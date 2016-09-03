限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

一代芭蕾伶娜爆秘密 演出功力被讚「上帝禮物」

2016/09/03 18:40

俄國芭蕾舞星烏里安娜洛帕特金娜，優雅舞姿獲讚是「最美麗的天鵝」。（海鵬提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕俄羅斯知名芭蕾舞星烏里安娜洛帕特金娜，古典與現代芭蕾功力兼具， 360度單足迴旋不落地的足尖功力，獲讚「上帝賜給俄羅斯最珍貴禮物」。紀錄片《天鵝湖畔的芭蕾伶娜》描述她小時候如何被母親發掘，進而成為首席舞星，並回顧10大最具代表性的演出片段，讓觀眾得以一窺她輝煌的芭蕾生涯。

洛帕特金娜自1995年榮登首席舞伶至今已21年，舞姿夢幻而優美備受世人推崇，被稱為「最美麗的天鵝」。她過去代表作品無數，曾以《天鵝湖》、《垂死天鵝》等名劇風靡台灣觀眾，並為聖彼得堡藝術季開幕演出3小時《天鵝湖》，吸引一千多人觀眾到場，盛況無人能及。

芭蕾女伶洛帕特金娜，360度單足迴旋不落地的足尖功力，讓人嘆為觀止。（海鵬提供）

她雖貴為馬林斯基劇院《天鵝湖》永遠的第一女主角，卻深知舞壇競爭的現實與殘酷，儘管過去曾因傷休養，並結婚生子，但愛的滋潤讓她的演出更加令人驚豔，神情、舞姿舉手投足都是好戲，緊緊抓住觀眾的心。她目前雖已和建築師前夫離婚，片中更避談自己的感情進展，但她卻透露出自己的秘密，表示最愛作品其實是《愛的傳說》，眼睛更不時閃耀熱情光芒，展現出對愛的渴望。該片將在9月30日於台上映。

相關新聞

推薦新聞
舒淇閃婚 林志玲：要多加油一點了 舒淇閃婚 林志玲：要多加油一點了
2016/09/03 20:20
（影音）顏正國從小演戲演到喉嚨長繭 為董事長開金口獻聲 （影音）顏正國從小演戲演到喉嚨長繭 為董事長開金口獻聲
2016/09/03 19:52
「F3只是數字」 言承旭人肉滅不熟流言 「F3只是數字」 言承旭人肉滅不熟流言
2016/09/03 19:23
（影音）莊凱勛婚禮 談小9歲妻子「生活裡不可或缺的人」 （影音）莊凱勛婚禮 談小9歲妻子「生活裡不可或缺的人」
2016/09/03 19:10
性感女神難為！泫雅憂水腫見客 中午抵台後只喝水 性感女神難為！泫雅憂水腫見客 中午抵台後只喝水
2016/09/03 18:46
一代芭蕾伶娜爆秘密 演出功力被讚「上帝禮物」 一代芭蕾伶娜爆秘密 演出功力被讚「上帝禮物」
2016/09/03 18:40
女神兜圈嫁「老朋友」 網友補腦：林志玲會嫁言承旭！？ 女神兜圈嫁「老朋友」 網友補腦：林志玲會嫁言承旭！？
2016/09/03 18:16
舒淇想婚早有暗示？ 「渴望能跟對眼的人相守在一起」 舒淇想婚早有暗示？ 「渴望能跟對眼的人相守在一起」
2016/09/03 17:37
朱孝天大婚炸F4 言承旭改口驚喜現身 朱孝天大婚炸F4 言承旭改口驚喜現身
2016/09/03 17:31
（影音）舒淇首以「馮太」身分發文 甜曝婚紗拍攝花絮 （影音）舒淇首以「馮太」身分發文 甜曝婚紗拍攝花絮
2016/09/03 16:36
（影音）舒淇公開婚紗照花絮影片 草地拍攝甜滋滋 （影音）舒淇公開婚紗照花絮影片 草地拍攝甜滋滋
2016/09/03 16:35
舒淇「非單身」無法當伴娘 林心如早知情 舒淇「非單身」無法當伴娘 林心如早知情
2016/09/03 16:20
舒淇喜嫁馮德倫 余文樂竟悲喊：實在太傷心了 舒淇喜嫁馮德倫 余文樂竟悲喊：實在太傷心了
2016/09/03 15:56
王凱戲劇表現亮相 受邀代言男裝品牌 王凱戲劇表現亮相 受邀代言男裝品牌
2016/09/03 15:48
（影音）韋禮安不跟風舒淇 全裸上菜怕炸蛋 （影音）韋禮安不跟風舒淇 全裸上菜怕炸蛋
2016/09/03 15:44
憑《傲慢與偏見》走紅 柯林佛斯無法理解達西先生在紅什麼 憑《傲慢與偏見》走紅 柯林佛斯無法理解達西先生在紅什麼
2016/09/03 15:33
吳建豪抵峇厘島曬肌 倒數同框朱孝天 吳建豪抵峇厘島曬肌 倒數同框朱孝天
2016/09/03 15:31
「黃金剩女」只剩林志玲 粉絲敲碗快閃婚 「黃金剩女」只剩林志玲 粉絲敲碗快閃婚
2016/09/03 15:21
《屍速列車》打敗《野蠻女友》破紀錄 首日全台票房2300萬 《屍速列車》打敗《野蠻女友》破紀錄 首日全台票房2300萬
2016/09/03 15:05
舒淇結婚 閨密林心如連喊2聲「太開心了」 舒淇結婚 閨密林心如連喊2聲「太開心了」
2016/09/03 14:58
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.