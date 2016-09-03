一代芭蕾伶娜爆秘密 演出功力被讚「上帝禮物」

俄國芭蕾舞星烏里安娜洛帕特金娜，優雅舞姿獲讚是「最美麗的天鵝」。（海鵬提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕俄羅斯知名芭蕾舞星烏里安娜洛帕特金娜，古典與現代芭蕾功力兼具， 360度單足迴旋不落地的足尖功力，獲讚「上帝賜給俄羅斯最珍貴禮物」。紀錄片《天鵝湖畔的芭蕾伶娜》描述她小時候如何被母親發掘，進而成為首席舞星，並回顧10大最具代表性的演出片段，讓觀眾得以一窺她輝煌的芭蕾生涯。

洛帕特金娜自1995年榮登首席舞伶至今已21年，舞姿夢幻而優美備受世人推崇，被稱為「最美麗的天鵝」。她過去代表作品無數，曾以《天鵝湖》、《垂死天鵝》等名劇風靡台灣觀眾，並為聖彼得堡藝術季開幕演出3小時《天鵝湖》，吸引一千多人觀眾到場，盛況無人能及。

芭蕾女伶洛帕特金娜，360度單足迴旋不落地的足尖功力，讓人嘆為觀止。（海鵬提供）

她雖貴為馬林斯基劇院《天鵝湖》永遠的第一女主角，卻深知舞壇競爭的現實與殘酷，儘管過去曾因傷休養，並結婚生子，但愛的滋潤讓她的演出更加令人驚豔，神情、舞姿舉手投足都是好戲，緊緊抓住觀眾的心。她目前雖已和建築師前夫離婚，片中更避談自己的感情進展，但她卻透露出自己的秘密，表示最愛作品其實是《愛的傳說》，眼睛更不時閃耀熱情光芒，展現出對愛的渴望。該片將在9月30日於台上映。