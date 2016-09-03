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女神兜圈嫁「老朋友」 網友補腦：林志玲會嫁言承旭！？

2016/09/03 18:16

舒淇（右）與馮德倫婚紗照，十分甜蜜可愛。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林心如、舒淇陸續終結單身，留林志玲獨當「黃金剩女團」台柱，不少網友指女神兜了一圈，最後還是情歸「老朋友」，更補腦認為「林志玲最後應該也會情歸言承旭」，引發網友熱烈討論。

網友以女神都嫁「大仁哥」的邏輯推理，林志玲（右）最後也會嫁言承旭。（翻攝自微博）
林心如與霍建華從10年摯友變成摯愛，舒淇與馮德倫情纏20年，今宣布婚訊，兩位女神感情世界繞了一圈，最後還是情歸身旁「大仁哥」，讓網友在恭喜之餘，不忘補腦「照這個節奏，接下來志玲姊姊和言承旭20年摯友會不會變夫妻呢？」、「我就說嘛，男女之間沒有純潔的友誼，林志玲明天會否也宣布和言承旭結婚」、「言承旭也追回林志玲去吧！還有陳喬恩，直接找明道去吧，雖然你們一直對外說是好朋友，但是也可以很快發展成愛人！林心如霍建華不就是個好的借鑑嗎！祝福舒淇。」也有網友馬後炮表示「從看半支菸到現在N年了，我都覺得我女神一定會嫁給馮德倫」。

林心如、舒淇感情兜了一圈，最後下嫁認識多年的「摯友」，讓網友補腦認為女神都嫁「老朋友」，更認為林志玲最後會嫁言承旭。（翻攝自微博）

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