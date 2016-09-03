舒淇喜嫁馮德倫 余文樂竟悲喊：實在太傷心了

舒淇（左）與余文樂（右）2012年因合作拍攝電影而傳緋聞。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲影后舒淇與馮德倫情纏20年，今突然發表「結婚啟事」，宣布兩人已相戀4年並決定結婚，還曝光一系列婚紗照，令人又驚又喜，演藝圈眾好友紛紛發文獻祝福，曾和她傳出緋聞的余文樂也在第一時間發微博，但他口中卻是喊著「實在太傷心了」，令人摸不著頭緒。

舒淇（左）今宣布與馮德倫（右）結婚。（翻攝自微博）

舒淇與余文樂2012年合作拍攝《情謎》，自電影開拍以來，盛傳兩人假戲真做，男方曾坦蕩表示「我就是喜歡舒淇才接這部戲的啊！」電影宣傳結束後，多次被拍到私下吃飯、互相站台，令外界霧裡看花，但兩人始終宣稱只是好朋友，有網友翻出當年余文樂受訪的截圖，被問到舒淇是否為理想的另一半類型？他笑回「我看行」，之後則反問主持人「你覺得呢？」，對方語帶試探地說「舒淇比你大吧！」沒想到余文樂竟說「我覺得挺適合我的。」

余文樂曾透露舒淇是理想另一半的類型。（翻攝自微博）

舒淇（左）與余文樂（右）2012年合作拍攝《情謎》，自電影開拍以來，盛傳假戲真做，但兩人始終對外宣稱是好朋友。（翻攝自微博）

今舒淇大方宣布與馮德倫結婚，「新郎不是我」的余文樂在微博語帶埋怨寫下「竟然要我看新聞才知道，我實在太傷心了」之後仍大方獻祝福「但怎樣也好，恭喜你們，祝福你們」，讓網友大虧「你是不是該努力了！」、「你在替彭于晏難過嗎？」

余文樂發文祝福前緋聞女友舒淇。（翻攝自微博）