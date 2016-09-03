憑《傲慢與偏見》走紅 柯林佛斯無法理解達西先生在紅什麼

英國男星柯林佛斯早期是以BBC電視短劇《傲慢與偏見》中的「達西先生」一角走紅，但他至今卻完全無法理解這個角色到底在紅什麼。（合成圖，翻攝自pearlanddean、英國都市地鐵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國男星柯林佛斯早期是1980年代「好萊塢英國幫」的一員，不過當年並沒有太大知名度，讓他真正走紅的是在1995年改編自經典名著的BBC電視短劇《傲慢與偏見》，他在裡面扮演十分富有、個性卻相當冷淡的男主角「達西先生」，這個角色讓他一炮而紅，才有了後來的《英倫情人》、《莎翁情史》、《BJ單身日記》等片，可說是他演藝生涯的代表作。不過，柯林佛斯本人則相當無法理解觀眾為何會如此喜歡達西先生這個角色，完全不懂他的魅力點到底在哪。

《傲慢與偏見》是讓柯林佛斯一炮而紅的生涯代表作。（翻攝自鏡報）

最近在接受《每日郵報》採訪時，柯林佛斯坦承：「女性對於達西先生這個角色如此著迷，真的完全出乎我的意料」，他透露自己當初只是單純認為要扮演一個如此討人厭、絕情、愛批判他人又勢力的角色十分有趣，所以才答應演出，從來都沒有想過要為「達西先生」這個角色特別增加些什麼魅力，演戲的時候也幾乎只要站在那邊，想辦法讓周圍的人討厭自己就好了，沒有什麼特別的秘技。然而，令他萬萬沒想到的是，這樣一個不討喜的角色，卻在播出後大受歡迎、擄獲了不少女性芳心，讓他意外直呼：「這根本不是我所期待會發生的！即使過了20年，我依然搞不懂為什麼。」

柯林佛斯透露自己當時根本沒有想過要為這個角色特別增添什麼魅力，只需要站在那邊想辦法讓人討厭就夠了。（翻攝自Tumblr）

而由於他在《傲慢與偏見》中將「達西先生」詮釋得如此成功，後來他在《BJ單身日記》裡劇中的角色名，也直接就把成了「馬克達西」（Mark Darcy），讓他能繼續沿用這個名號下去，但對比起在《傲慢與偏見》裡的「達西先生」，柯林佛斯認為「馬克達西」更加討人喜歡，後來他甚至走到哪人家都習慣喊他「馬克達西」，完全將2個個性截然不同的「達西先生」都詮釋得相當成功，證明了自己的絕佳演技與魅力。

比起在《傲慢與偏見》裡的「達西先生」，柯林佛斯認為他在《BJ單身日記》裡的「馬克達西」一角討喜多了。（翻攝自Parade）