上戶彩戴億萬珠寶現身 避談不倫好友貝琪

上戶彩今戴億萬珠寶現身，對於好友貝琪避而不談。（翻攝自日刊體育）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕30歲「廣告女王」上戶彩去年8月生下寶貝女兒後，逐漸淡出螢光幕前，靠多支電視廣告維持曝光。今她獲頒珠寶界人士心中的「年度魅力女性」，戴上價值3億日圓（約台幣9250萬元）的珠寶，貴氣現身頒獎典禮，對於何時再接新作品復出，她雖未透露時間，但表示「想演過去沒嘗試過的角色」。

上戶彩自5月出席動畫片《動物方城市》配音記者會後，已有4個多月未在媒體面前現身，今她穿上全黑洋裝，身上配戴耳環、項鍊、手環等珠寶首飾，優雅出席頒獎典禮，身上首飾總額高達日幣3億元（約台幣9250萬元），貴氣裝扮也讓她忍不住開起玩笑：「好久沒出現在大家面前了，多虧這些珠寶讓我有點信心。比起看我，大家多看幾眼首飾吧」，並表示都靠熱瑜珈來維持身材。

上戶彩自從去年當媽後，遲遲未接新作品，談到復出計畫，她笑笑表示，現在家庭生活一點都不忙碌，「不想走回頭路，希望能演出從未演過的新角色，也想要演電影」，喊話想接新工作。此外，她與女星貝琪互動密切情同姊妹，日前貝琪為不倫戀付出極大代價，今她也難逃敏感問題，被在場媒體逼問：「對於貝琪有什麼話要說的嗎？」對此她僅是淺淺微笑，低調未回應。

與上戶彩情同姊妹的貝琪，因大搞不倫戀而重創形象。（翻攝自網路）