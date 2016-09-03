「黃金剩女」只剩林志玲 粉絲敲碗快閃婚

「黃金剩女」剩下林志玲尚未出嫁。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林心如、舒淇、林志玲被稱為演藝圈「黃金剩女」，如今林心如7月風光嫁霍建華，舒淇今也閃電公布與馮德倫的婚訊，唯獨剩下志玲姐姐尚未傳出好消息，讓不少粉絲呼喊：「志玲姐姐不要氣餒～」

林志玲出道以來緋聞不斷，但卻一直未修成正果，她與舊愛言承旭分手後，持續有重燃愛火的傳聞流出，日前甚至被爆2人疑似同居，又因拍攝《花樣姐姐》被傳與中國小鮮肉李治廷搞曖昧，不過對此都遭到林志玲否認，而曾讓外界認為最有可能與志玲姐姐結婚的「馬桶小開」邱士楷，也疑似因為男方家人極力反對，導致2人復合無望。即便情路如此坎坷，上月31日她出席公益活動，仍自爆想做人生最大冒險：「閃電結婚！」可見志玲姐姐依然渴望愛情。如今三大「黃金剩女」只剩她一個，讓粉絲紛紛替她加油，希望她也能像林心如、舒淇一樣，找到屬於自己的歸宿。

林心如今年7月風光嫁給男星霍建華。（林心如工作室提供）

舒淇今公布與馮德倫結婚。（翻攝自微博）