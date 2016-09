舒淇結婚 閨密林心如連喊2聲「太開心了」

舒淇(右)與馮德倫(左)今宣布結婚。(翻攝自微博)

〔娛樂頻道/綜合報導〕40歲影后舒淇與馮德倫情纏20年,今兩人突然發表「結婚啟事」,宣布已相戀4年並決定結婚,還曝光一系列婚紗照,令人又驚又喜,閨密林心如也開心送上祝福。

林心如發文恭喜閨密舒淇結婚。(翻攝自臉書)

林心如稍早在臉書PO出舒淇與馮德倫在布拉格拍的婚紗照,寫下「Best friend got married. Hope you always happy and happy」(好友結婚了,希望你永遠幸福快樂)」,文末還附上3個愛心,之後接受《蘋果日報》訪問,興奮心情藏不住,連喊2聲「太開心了」,並表示40是個幸運數字,與好閨密同在40歲這年一起得到幸福,無疑是當媽前最大禮物。

舒淇(左)7月底曾赴峇里島參加林心如(中)喜宴。(翻攝自臉書)