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《屍速列車》打敗《野蠻女友》破紀錄 首日全台票房2300萬

2016/09/03 15:05

由孔侑主演的《屍速列車》在台上映首日票房勇破2300萬元，30小時內即奪下台灣影史最賣座韓片冠軍。（車庫娛樂提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕由孔侑主演的活屍片《屍速列車》於昨起在台上映，該片除了寫下今年南韓影壇第一部觀影人次破千萬、影史票房第12名等佳績，在海外上映後也紛紛傳出捷報，繼奪下新加坡、泰國、越南、香港等地影史最賣座韓片冠軍，昨首日全台票房也飆破2300萬元，打敗全智賢、車太鉉《我的野蠻女友》全台2200萬元票房紀錄，累積至今日全台票房衝破2500萬元，一舉擊潰《鬼魅》高懸13年的全台票房2500萬元紀錄，在台上映不到30小時就爽奪台灣影史韓片票房冠軍！

《屍速列車》首日全台票房打敗《我的野蠻女友》（左），今再度擊退《鬼魅》（右），榮登台灣影史最賣座韓片。（翻攝自網路）。（翻攝自網路）

《屍速列車》劇情描述孔侑飾演的證券經理人，帶著愛女前往釜山探望欲離婚分居的老婆，沒想到卻遭到到食人殭屍追殺，在開往釜山的高鐵上，父女倆和僥倖存活的乘客們力求活命生機，夾雜在生與死的重重危機之下，人性面臨前所未有的考驗，而愛情、友情與親情卻在困境中開花。

此外，孔侑攜手影帝宋康昊主演的新片《密探》，日前宣布將代表南韓角逐奧斯卡外語片，而他加盟《太陽的後裔》編劇金恩淑執筆的新戲《鬼怪》也於日前舉行劇本試讀會，堪稱今年下半年人氣最旺的當紅炸子雞。

孔侑（左二）日前參加新劇《鬼怪》的劇本試讀會，合體劉仁娜（左起）、金高恩、陸性材、李棟旭。（翻攝自網路）

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