限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

2人情史豐富！舒淇曾戀黎明7年 最終選擇與他糾纏

2016/09/03 14:15
兩人緋聞傳多年，最終修成正果。（圖擷取自微博）兩人緋聞傳多年，最終修成正果。（圖擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕40歲影后舒淇與演員馮德倫緋聞傳多年，日前更忽然在微博PO出與馮德倫的合照，引發外界猜測，如今，2人今天宣布已經相戀4年並決定結婚，外界相當祝福，回顧兩人情史，都相當豐富！

婚紗照相當甜密。（圖擷取自微博）婚紗照相當甜密。（圖擷取自微博）

婚紗照兩人很俏皮。（圖擷取自微博）婚紗照兩人很俏皮。（圖擷取自微博）

根據《蘋果日報》報導，舒淇因與黎明合作《玻璃之城》傳出愛火，2人前後交往7年，雖然曾被捕捉到回家過夜，但黎明僅稱對方是好朋友，且過程中黎明還傳出與周海媚、李嘉欣等藝人傳緋聞，讓舒淇相當傷心，最後在2005年分手。

舒淇曾與天王有段情。（圖由香港明報提供）舒淇曾與天王有段情。（圖由香港明報提供）

舒淇和馮德倫1998年因合作電影傳出戀情，但之後兩人各自都有緋聞對象，2006年舒淇因與王力宏合作拍MV傳出緋聞，還被抓包同遊東京，但這段戀情被王媽媽反對而破局；此時也傳出馮德倫陪舒淇喝酒療傷，2012年兩人還傳出同遊東京，但被雙方否認。

至於馮德倫，曾與莫文蔚相戀九年甚至論及婚嫁，卻在2007年分手，馮隔年被拍到與徐若瑄香港約會，徐也因此背負第三者罪名；經過多年後，莫文蔚、王力宏、徐若瑄也紛紛有了歸屬，馮、舒兩人感情則是繞了一圈，最後還是在一起，結婚啟事上還說他們的婚事就是如此簡單、禮服就是如此隨性、決定就是這麼突然，也決定不會舉辦任何婚宴及派對，透露他們相識了20年、成為戀人4年，「現在馮德倫義無反顧的要將舒淇娶進門，繼續相互糾纏一輩子」。

相關新聞

推薦新聞
恭喜！舒淇馮德倫結婚了 強調未懷孕 恭喜！舒淇馮德倫結婚了 強調未懷孕
2016/09/03 13:20
《柯南》終極BOSS早確定 網友：真的是「他」嗎 《柯南》終極BOSS早確定 網友：真的是「他」嗎
2016/09/03 07:14
好大膽～南韓歐巴調情隨時來！場地無極限 好大膽～南韓歐巴調情隨時來！場地無極限
2016/09/03 07:11
男歌手癱20年 每周10小時復健站起來淚崩 男歌手癱20年 每周10小時復健站起來淚崩
2016/09/03 08:26
陳喬恩出道15年 感受不到友情痛哭 陳喬恩出道15年 感受不到友情痛哭
2016/09/03 09:47
恭喜！「浩角翔起」阿翔今喜獲第三胎 恭喜！「浩角翔起」阿翔今喜獲第三胎
2016/09/03 11:48
舒淇結婚 閨密林心如連喊2聲「太開心了」 舒淇結婚 閨密林心如連喊2聲「太開心了」
2016/09/03 14:58
張秀卿北上相伴師弟 慘被丟包氣炸了 張秀卿北上相伴師弟 慘被丟包氣炸了
2016/09/03 07:13
2周內最適合 伊能靜拍愛女寫真海量放送 2周內最適合 伊能靜拍愛女寫真海量放送
2016/09/03 11:37
2人情史豐富！舒淇曾戀黎明7年 最終選擇與他糾纏 2人情史豐富！舒淇曾戀黎明7年 最終選擇與他糾纏
2016/09/03 14:15
主播轟「馬蓉跟河南人一樣不要臉」 被一狀告上法院 主播轟「馬蓉跟河南人一樣不要臉」 被一狀告上法院
2016/09/03 07:05
Lulu爆料把憲哥女兒當勁敵 原來是因為... Lulu爆料把憲哥女兒當勁敵 原來是因為...
2016/09/03 08:28
Freddy選上國會議員 日本歌姬秒回：有看新聞 Freddy選上國會議員 日本歌姬秒回：有看新聞
2016/09/03 07:07
淫媒開價30萬 《樓下的房客》女星驚呼：原來真有這種事 淫媒開價30萬 《樓下的房客》女星驚呼：原來真有這種事
2016/09/03 12:55
超人脫掉緊身衣 曬大胸肌海邊戲水 超人脫掉緊身衣 曬大胸肌海邊戲水
2016/09/03 11:05
只穿粉紅小褲褲 T妹辣跳求偶舞 只穿粉紅小褲褲 T妹辣跳求偶舞
2016/09/03 13:25
渡邊麻友水中脫泳褲露溝 超性感寫真照解禁！ 渡邊麻友水中脫泳褲露溝 超性感寫真照解禁！
2016/09/03 13:07
（影音）舒淇與馮德倫結婚 公開兩人相戀親密照 （影音）舒淇與馮德倫結婚 公開兩人相戀親密照
2016/09/03 16:09
年過半百誰相信！藍心湄躺沙灘秀比基尼辣照 年過半百誰相信！藍心湄躺沙灘秀比基尼辣照
2016/09/03 11:27
按讚也不行？蒂芬妮反省期關注緋聞男友討罵 按讚也不行？蒂芬妮反省期關注緋聞男友討罵
2016/09/03 12:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.