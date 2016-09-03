2人情史豐富！舒淇曾戀黎明7年 最終選擇與他糾纏

〔即時新聞／綜合報導〕40歲影后舒淇與演員馮德倫緋聞傳多年，日前更忽然在微博PO出與馮德倫的合照，引發外界猜測，如今，2人今天宣布已經相戀4年並決定結婚，外界相當祝福，回顧兩人情史，都相當豐富！

根據《蘋果日報》報導，舒淇因與黎明合作《玻璃之城》傳出愛火，2人前後交往7年，雖然曾被捕捉到回家過夜，但黎明僅稱對方是好朋友，且過程中黎明還傳出與周海媚、李嘉欣等藝人傳緋聞，讓舒淇相當傷心，最後在2005年分手。

舒淇和馮德倫1998年因合作電影傳出戀情，但之後兩人各自都有緋聞對象，2006年舒淇因與王力宏合作拍MV傳出緋聞，還被抓包同遊東京，但這段戀情被王媽媽反對而破局；此時也傳出馮德倫陪舒淇喝酒療傷，2012年兩人還傳出同遊東京，但被雙方否認。

至於馮德倫，曾與莫文蔚相戀九年甚至論及婚嫁，卻在2007年分手，馮隔年被拍到與徐若瑄香港約會，徐也因此背負第三者罪名；經過多年後，莫文蔚、王力宏、徐若瑄也紛紛有了歸屬，馮、舒兩人感情則是繞了一圈，最後還是在一起，結婚啟事上還說他們的婚事就是如此簡單、禮服就是如此隨性、決定就是這麼突然，也決定不會舉辦任何婚宴及派對，透露他們相識了20年、成為戀人4年，「現在馮德倫義無反顧的要將舒淇娶進門，繼續相互糾纏一輩子」。