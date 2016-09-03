吸毒後好落魄...柯震東登威尼斯影展 西裝被爆是借來的

柯震東（左）在呼麻風波後，帶著新作品《再見瓦城》與導演趙德胤（右）、女星吳可熙（中）一起參加威尼斯影展。（前景提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕台灣男星柯震東前年8月與成龍之子房祖名一起吸食大麻，被北京警方逮捕，甚至還被中國的央視新聞曝光一支審訊時被打上馬賽克痛哭道歉的影片，引發軒然大波。柯震東因為呼麻案形象受到重創，工作也丟了不少，沉寂了好一陣子，不過最近他終於走出呼麻陰霾，帶著新作品《再見瓦城》首登第73屆威尼斯影展，對於能夠參加這種國際級的大型影展感到相當興奮，只是現在竟有網友爆料，柯震東在紅毯上穿的西裝根本是借來的，感嘆當年一度爆紅的他，今天竟落魄至此境界。

柯震東前年因吸食大麻與好友房祖名一起遭北京警方逮捕，引發軒然大波。（翻攝自網路）

《再見瓦城》是趙德胤繼《冰毒》後全新力作，也是柯震東經歷呼麻風波後的回歸之作，入圍了本屆威尼斯影展的「威尼斯日」競賽單元，因此一行人在8月31日晚間，一起走上威尼斯影展的紅地毯，女主角吳可熙穿著一襲高貴且氣質典雅的禮服，而柯震東與導演趙德胤則是都穿上款式大方的黑西裝、白襯衫配上黑色領結，讓柯震東興奮直呼「第一次在白天走紅毯，感覺很妙，現場都是外國面孔，感受到國際影展氣場的強大。」

柯震東對於能夠登上這種國際級大影展感到相當興奮。（翻攝自微博）

不過，後來就有疑似是業界相關人士的網友，爆料柯震東方面上周與他們借了整套的西裝與靴子，當時還不知道是要幹什麼用的，後來看到他們在威尼斯影展的紅毯照，才發現原來是要去參加國際影展，該名網友感慨表示：「因為西服是借的，所以肩寬褲長都不能改，看到他捲進去的褲腳突然好心酸...當年他可是各大品牌搶著要送衣服，穿都穿不完的啊...」。

疑為業界相關人士的網友爆料，柯震東在威尼斯影展紅毯上的西裝，根本是租借來的，即使尺寸不合身也無法直接修改。（翻攝自微博） 爆料人士表示看著柯震東的褲腳長度不合還得捲起來，替他感到有些心酸。（前景提供）

一番話讓不少網友也都心有戚戚焉，大嘆：「當初正當紅呢，此一時彼一時啊」、「治裝感覺都不如前」、「吸毒毀前途」，還有人發現他臉上看起來坑坑疤疤的，顏值似乎也下降了不少，直呼：「吸毒吸得皮膚都不好了」，希望他能記取教訓痛改前非，從此不要再碰毒品了。

柯震東在紅毯上的皮膚狀況看起來並不好，讓網友直呼顏值都下降了。（翻攝自微博）