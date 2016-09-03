限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

袁艾菲路跑初體驗 挑戰5K竟跑到24K路線

2016/09/03 14:41

袁艾菲今路跑鬧出烏龍事件。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕袁艾菲今第一次參加路跑挑戰極限，原本她報名的是5K趣味組，沒想到她卻聽錯指示，跟著24.5K的選手們一起開跑了，讓她直呼：「比溫瑞凡還慘，真的回不去了！」

袁艾菲今第一次參加路跑活動，原本想挑戰自己的極限5K，沒想到她聽錯主辦單位的指示，跑成24.5k的路線，等她發現的時候她已經跑了2K，後來她決定自己向前跑到5K就折返，但她跑完5K，人卻還在隧道裡，她想打電話跟經紀人求救卻沒有收訊，「隧道有2-3公里長，完全的回不去啊」，讓她忍不住哀號：「我的早晨真的比溫瑞凡還慘啊！」之後她只好繼續堅持往回跑，以10K完賽，雖然很累但她也算突破自己了。

袁艾菲臉書全文。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
（影音）舒淇首以「馮太」身分發文 甜曝婚紗拍攝花絮 （影音）舒淇首以「馮太」身分發文 甜曝婚紗拍攝花絮
2016/09/03 16:36
（影音）宣布結婚 舒淇公開婚紗照花絮影片 （影音）宣布結婚 舒淇公開婚紗照花絮影片
2016/09/03 16:35
舒淇「非單身」無法當伴娘 林心如早知情 舒淇「非單身」無法當伴娘 林心如早知情
2016/09/03 16:20
舒淇喜嫁馮德倫 余文樂竟悲喊：實在太傷心了 舒淇喜嫁馮德倫 余文樂竟悲喊：實在太傷心了
2016/09/03 15:56
韋禮安不跟風舒淇 全裸上菜怕炸蛋 韋禮安不跟風舒淇 全裸上菜怕炸蛋
2016/09/03 15:44
吳建豪抵峇厘島曬肌 倒數同框朱孝天 吳建豪抵峇厘島曬肌 倒數同框朱孝天
2016/09/03 15:31
「黃金剩女」只剩林志玲 粉絲敲碗快閃婚 「黃金剩女」只剩林志玲 粉絲敲碗快閃婚
2016/09/03 15:21
跟誰拍親熱戲最有感覺？畢書盡招認是她！ 跟誰拍親熱戲最有感覺？畢書盡招認是她！
2016/09/03 15:18
《屍速列車》打敗《野蠻女友》破紀錄 首日全台票房2300萬 《屍速列車》打敗《野蠻女友》破紀錄 首日全台票房2300萬
2016/09/03 15:05
舒淇結婚 閨密林心如連喊2聲「太開心了」 舒淇結婚 閨密林心如連喊2聲「太開心了」
2016/09/03 14:58
姐姐吸毒賣淫 胞兄怒控花蝴蝶「給錢是害她」 姐姐吸毒賣淫 胞兄怒控花蝴蝶「給錢是害她」
2016/09/03 14:57
上戶彩戴億萬珠寶現身 避談不倫好友貝琪 上戶彩戴億萬珠寶現身 避談不倫好友貝琪
2016/09/03 14:48
（影音）被粉絲大吼「胖什麼胖」 IU萌回：我被罵了 （影音）被粉絲大吼「胖什麼胖」 IU萌回：我被罵了
2016/09/03 14:45
袁艾菲路跑初體驗 挑戰5K竟跑到24K路線 袁艾菲路跑初體驗 挑戰5K竟跑到24K路線
2016/09/03 14:41
吸毒後好落魄...柯震東登威尼斯影展 西裝被爆是借來的 吸毒後好落魄...柯震東登威尼斯影展 西裝被爆是借來的
2016/09/03 14:19
2人情史豐富！舒淇曾戀黎明7年 最終選擇與他糾纏 2人情史豐富！舒淇曾戀黎明7年 最終選擇與他糾纏
2016/09/03 14:15
（圖多）頭紗隨意挑洋裝臨時買 舒淇婚紗照超隨興 （圖多）頭紗隨意挑洋裝臨時買 舒淇婚紗照超隨興
2016/09/03 13:47
恭喜！舒淇馮德倫結婚了 強調未懷孕 恭喜！舒淇馮德倫結婚了 強調未懷孕
2016/09/03 13:20
因為這個味道 威廉離不開趙駿亞 因為這個味道 威廉離不開趙駿亞
2016/09/03 13:08
淫媒開價30萬 《樓下的房客》女星驚呼：原來真有這種事 淫媒開價30萬 《樓下的房客》女星驚呼：原來真有這種事
2016/09/03 12:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.