袁艾菲路跑初體驗 挑戰5K竟跑到24K路線

袁艾菲今路跑鬧出烏龍事件。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕袁艾菲今第一次參加路跑挑戰極限，原本她報名的是5K趣味組，沒想到她卻聽錯指示，跟著24.5K的選手們一起開跑了，讓她直呼：「比溫瑞凡還慘，真的回不去了！」

袁艾菲今第一次參加路跑活動，原本想挑戰自己的極限5K，沒想到她聽錯主辦單位的指示，跑成24.5k的路線，等她發現的時候她已經跑了2K，後來她決定自己向前跑到5K就折返，但她跑完5K，人卻還在隧道裡，她想打電話跟經紀人求救卻沒有收訊，「隧道有2-3公里長，完全的回不去啊」，讓她忍不住哀號：「我的早晨真的比溫瑞凡還慘啊！」之後她只好繼續堅持往回跑，以10K完賽，雖然很累但她也算突破自己了。

袁艾菲臉書全文。（翻攝自臉書）