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渡邊麻友水中脫泳褲露溝 超性感寫真照解禁！

2016/09/03 13:07

睽違5年，「AKB48」成員渡邊麻友將在下月推出新寫真，展現成熟性感的一面。（翻攝自渡邊麻友推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕日本超人氣女子團體「AKB48」的成員渡邊麻友，5年前曾在17歲時推出過一本以學生制服、比基尼造型為主的寫真集，當時由於年紀尚小，所以尺度並不是很大，還十分青澀清純。如今，渡邊麻友已經22歲，人氣也逐年水漲船高，她將於10月25日睽違5年再推出一本主打成熟性感美的個人寫真集，目前所釋出的一張水中露股溝照已經引起粉絲熱烈討論。

渡邊麻友過去所拍攝的寫真照都比較清純可愛。（翻攝自推特）

據《Oricon》報導，渡邊麻友這本寫真集目前還未正式定名，不過整本的美照可都是千里迢迢飛到美國洛杉磯去進行拍攝的，渡邊麻友徹底拋開過去的偶像包袱，在裡面大展成年後的性感面貌，尤其是一張在水中拉低比基尼泳褲、露出股溝的火辣照片，更是讓人直呼性感！渡邊麻友對此靦腆表示：「成員們都說我的屁股很翹很可愛，雖然有點害羞，但這是張很自然又很棒的照片。」

渡邊麻友這次拋開偶像包袱，要展露出自己成熟性感的一面，這張拉開泳褲露出股溝的照片引發粉絲熱議。（翻攝自渡邊麻友推特）

此外，渡邊麻友也補充她在這本寫真的拍攝過程體會了不少第一次，「第一次嘗試水底拍攝，第一次嘗試微醺的感覺，第一次穿著內衣拍攝，這本寫真能夠讓大家能夠看到過去曾來沒有看到過的嶄新的我」，看起來對於新寫真充滿了信心，也讓人期待「轉大人」的渡邊麻友這次還會在寫真集中為大家帶來怎樣的驚喜。

渡邊麻友在拍攝這次寫真時，體會了不少「第一次」，也對成品十分有信心。（翻攝自渡邊麻友推特）

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