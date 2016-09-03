淫媒開價30萬 《樓下的房客》女星驚呼：原來真有這種事
2016/09/03 12:55
〔娛樂頻道／綜合報導〕李杏在賣座國片《樓下的房客》中飾演OL陳小姐，與飾演體育老師老張的莊凱勖演出激情戲，是台片難得的大尺度，該片上映後讓她增加不少粉絲，但也引來淫媒仲介上門，李杏收到私訊，有科技新貴開價90分鐘30萬元，讓她驚呼：「原來真的有這種事！」
《聯合新聞網》報導，李杏當初看到「樓下的房客」找演員，她表示：「其實我知道陳小姐這個角色的魅力承載了太多讀者的想像，很擔心自己沒辦法滿足讀者和觀眾，壓力很大。」該片上映後反應熱烈，觀眾對李杏的演出幾乎零負評，但沒想到她竟收到私訊，要她為科技新貴做演出，90分鐘的費用是10萬到30萬元，依知名度調整酬勞，李杏大驚：「有皮條客上門，原來看過的報導都是真的！」之後她便安慰自己也算女明星了，才會有人找上門來。
李杏表示之後想嘗試別種角色，笑說其實自己有很多面沒表現出來。（翻攝自臉書）
在戲劇這條路她走得很艱辛，所以她更珍惜《樓下的房客》機會，盡力演好陳小姐這個角色，所幸獲得了大家肯定讓她非常欣慰，接下來李杏表示想改變戲路，不想被定型為「性感、大尺度演出」。
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