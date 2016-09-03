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按讚也不行？蒂芬妮反省期關注緋聞男友討罵

2016/09/03 12:09

蒂芬妮（左）與Gray年初傳出熱戀，但遭到雙方否認。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕夯團「少女時代」蒂芬妮在8月15日南韓光復節當天，使用象徵日本軍國主義的「旭日旗」設計的貼圖惹毛同胞，事隔10日後她2度寫下道歉信，懺悔：「因為我的無知和無心而感到受傷的各位，真的非常抱歉。」並表示對於未能理解歷史背景犯錯感到「很丟臉」，不過部分韓鄉民似乎對於她的真心道歉仍不買單，發現她在反省期間使用IG並點讚緋聞男友Gray的相關照片，挨罵「快滾回美國」。

蒂芬妮和饒舌歌手Gray年初爆出熱戀ing，當時兩人雖否認戀情，但日前有網友在IG上傳Gray錄製綜藝節目《黄金漁場》的照片，而蒂芬妮看過之後也點了讚，遭到網友截圖瘋傳，除了讓兩人的緋聞再度引起關注，因為「軍旗事件」慘丟主持棒、被抵制的蒂芬妮，也再度引發網友反感，風波不斷。

不過，蒂芬妮的粉絲認為偶像已真心道歉反省，部分網友卻無限上綱攻擊蒂芬妮，無疑是對蒂芬妮的「獵巫行動」，希望大眾能冷靜看待這次的事件。

蒂芬妮因「軍旗事件」正處於自省期，卻被發現在IG點讚緋聞男友Gray的相關照片。（翻攝自Naver）

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