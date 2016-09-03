豐臀金這樣穿 慘被妹嫌棄像阻街妓女

豐臀金（中）在家裡的打扮被妹妹科勒（左）狠虧像是阻街妓女。（翻攝自鏡報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏以性感身材著稱，偏好穿著彈性緊身衣就到處趴趴走，時常「衣」不驚人死不休；最近，豐臀金的穿著已經誇張到連親妹妹科勒都看不下去了，直接酸她根本穿得跟阻街妓女一樣，引發熱議。

豐臀金相當狂熱緊身服裝，尤其是肉色的，出外的穿著時常令人大吃一驚。（翻攝自News.com）

在最新播出的實境秀《與卡戴珊一家同行》中，科勒正在廚房裡一邊與弟弟羅柏聊天，一邊享受著美味的冰淇淋，但是在豐臀金走進來後，科勒整個被嚇了一大跳，甚至差點被冰淇淋嗆到，直呼：「我的天啊，妳必須離開這裡！」豐臀金整個不解，反問妹妹為什麼，科勒就接著反問姊姊：「所以妳要價多少錢？」暗指姊姊看起來就像是路旁的阻街妓女一樣。

科勒（左）被姊姊豐臀金（中）在家中的打扮給嚇到差點嗆到。（翻攝自鏡報） 原本正在廚房吃冰淇淋的科勒（左），表示自己差點被姊姊豐臀金（右）的打扮嚇死。（翻攝自鏡報）

雖然豐臀金只是穿著深色的緊身裝出現，並沒有過度暴露，不過這件超貼身的服裝已經讓豐臀金徹底大爆乳，同時讓腰部與臀部的曲線一覽無遺，加上她還在脖子上戴了黑色的頸鍊，為這身打扮更添禁慾感，在家這樣穿確實顯得有些風騷過頭。而被妹妹狠虧的豐臀金也不氣惱，反而表示：「我知道，鄰居好像也那樣看我，害我有一秒鐘也有跟妳一樣的想法」，科勒又接著開玩笑說：「他們大概以為是羅柏花錢請來的妓女吧」，引發爆笑。

豐臀金自嘲鄰居看到她穿這樣，似乎也認為她是阻街妓女。（翻攝自鏡報）

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