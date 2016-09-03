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2周內最適合 伊能靜拍愛女寫真海量放送

2016/09/03 11:37

伊能靜6月赴美產女。（組合圖，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜6月赴美產女，事後卻傳出醫療糾紛及照片遭盜用等不愉快之事，生活已恢復正常的她，近來化身「曬娃狂人」，在社群網站以海量方式放送愛女寫真，呆萌模樣讓網友直呼是新一代網紅。

伊能靜愛女「小米粒」有著肉嘟嘟的臉蛋及呆萌神情。（翻攝自微博）

伊能靜認為寶寶出生後兩周內相當適合拍新生兒寫真。（翻攝自微博）

伊能靜1日在微博公開多張愛女寫真，照片中的小米粒有著肉嘟嘟的臉蛋及呆萌神情，還擺出各種撩人姿勢，可愛模樣融化許多網友，她以過來人身分建議大家，寶寶出生後的2周內，相當適合拍攝新生兒照，「那時寶寶很乖，而且新生的小胎毛等等都還在身上，這些都是過去再也不會回來的記憶」，於是便帶女兒拍攝一組嬰兒寫真，她透露將女兒的照片做成手機殼及筆記本，更將兒子小哈利小時候的照片放在錢包裡，並感慨表示：「能想像自己七老八十最大的樂趣，也許就是看著自己給孩子記錄下的點點滴滴。」

伊能靜認為寶寶出生後兩周內相當適合拍新生兒寫真。（翻攝自微博）

伊能靜覺得替寶寶記錄成長點滴，是過去再也不會回來的記憶。（翻攝自微博）

伊能靜帶著愛女小米粒拍攝嬰兒寫真。（翻攝自微博）

小米粒有著肉嘟嘟的臉蛋及呆萌神情，可愛模樣被封新一代網紅。（翻攝自微博）

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