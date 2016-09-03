超人脫掉緊身衣 曬大胸肌海邊戲水

「超人」亨利卡維爾最近被拍到在邁阿密海邊赤裸著上半身戲水的照片。（合成圖，翻攝自seanborggoesla、Just Jared）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國男星亨利卡維爾是DC的最新一任「超人」，他自2013年接下《超人：鋼鐵英雄》開始，就相當賣力在健身維持精壯身材，好讓穿上超人的緊身制服後也能展現出健美曲線。不過，最近亨利卡維爾終於徹底「大解放」，脫下超人的緊身裝，跑到邁阿密海灘去戲水，厚實胸肌讓人看得目不轉睛，十分養眼。

亨利卡維爾戲水時秀出健美的厚實胸肌。（翻攝自Just Jared）

亨利卡維爾上周六現身在美國邁阿密的海灘，他穿著黑色泳褲、赤裸著上半身秀出精壯胸肌在海裡戲水，標準的倒三角身材讓女性看了大噴鼻血、男性看了羨慕不已。後來，亨利卡維爾也被目擊在邁阿密的一間飯店裡，與好友在泳池畔旁的酒吧一起聊天喝酒，穿上灰色背心的他仍露出健壯手臂，但完全沒有戴上太陽眼鏡遮掩，相當大方。

亨利卡維爾大方展現自己的倒三角身材。（翻攝自Just Jared） 亨利卡維爾脫掉制服後的身材十分健美。（翻攝自Just Jared） 除了帽子之外，亨利卡維爾並沒有特別戴上墨鏡遮掩。（翻攝自推特） 亨利卡維爾（右）與友人在飯店泳池旁的酒吧對飲聊天。（翻攝自推特）

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不過，目前其實應該人應該要在倫敦進行《正義聯盟》的他，到邁阿密享受度假只是小小的忙裡偷閒罷了，他這趟到佛州的真正目的其實是要繼續自己的巴西柔術訓練，他除了穿著道服與道場的人員合照外，甚至還當起了學習柔術的小朋友們的助理老師，穿上帶有超人標誌的T-Shirt與孩子們合影留念，成為他們十分難忘又美好的一天。

亨利卡維爾這趟到佛州的主要目的其實是要繼續自己的巴西柔術訓練。（翻攝自Instagram） 亨利卡維爾親切與道場所有人合影留念。（翻攝自Instagram） 亨利卡維爾還在道場兼當起了孩子們的小老師。（翻攝自Instagram）