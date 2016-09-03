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《唐伯虎點秋香》花絮照23年後曝光！只有她沒豎髮搞笑

2016/09/03 09:58

1993年的港片《唐伯虎點秋香》的花絮照最近被曝光，華夫人（右）等人的「髮衝冠」照相當吸睛。（翻攝自微博）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由「星爺」周星馳、鞏俐、陳百祥、吳鎮宇、鄭佩佩、苑瓊丹等人主演的經典港片《唐伯虎點秋香》，當年在香港上映時，以4017萬港幣（約台幣1.65億元）的佳績，榮登1993年香港電影年度票房冠軍，在台灣也狂賣2839萬元，相當驚人。該片上映至今已經整整過了23年，現在電視台也不時會重播這部經典之作，讓許多六、七年級生重溫兒時回憶，也重新回味讓蟑螂有了「小強」這個名號在內的多組超難忘台詞。

《唐伯虎點秋香》是許多六七年級生的兒時回憶。（翻攝自微博）周星馳（右）當年在《唐伯虎點秋香》中創造出不少經典台詞。（翻攝自微博）

最近，網路上就出現了一組當年《唐伯虎點秋香》的片場花絮照，其中華夫人與春香、夏香等人的頭髮都豎了起來，變得跟掃帚沒兩樣的「髮衝冠」照十分吸睛，讓網友笑稱：「要是我早就笑場了！」而在合拍這張照片時，鞏俐仍維持清新自然的模樣，並沒有加入其他演員們一起搞怪，這背後其實是有一個小故事的，當時導演李力持和周星馳費盡口舌勸說鞏俐一起加入，但是她處處維護自己的形象，不管怎麼勸就是不答應把自己的頭髮豎起來搞怪，相當可惜。

當時鞏俐（右三）為顧自己形象，無論導演李力持與周星馳如何勸說，就是不願意把頭髮豎起來搞笑。（翻攝自微博）

不過，能夠在這麼多年後重新看到花絮照，也讓網友們興奮不已，直呼：「從小到大看了好多遍，台詞我都還記得」、「星爺的電影都是經典，看一次笑一次！

《唐伯虎點秋香》的花絮照最近被曝光，引發影迷熱烈討論。（翻攝自微博）《唐伯虎點秋香》的花絮照最近被曝光，引發影迷熱烈討論。（翻攝自微博）《唐伯虎點秋香》的花絮照最近被曝光，引發影迷熱烈討論。（翻攝自微博）《唐伯虎點秋香》的花絮照最近被曝光，引發影迷熱烈討論。（翻攝自微博）《唐伯虎點秋香》的花絮照最近被曝光，引發影迷熱烈討論。（翻攝自微博）

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