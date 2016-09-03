丁小芹直播談假包內幕 李妍憬嗆公開對話紀錄

丁小芹在直播上談自己賣假包事件，表示一切都還在走司法程序。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕李妍憬曾在《康熙來了》分享和「演藝圈朋友」買到假包的經驗，當時李妍憬雖然沒透露對方任何身分線索，但網友看了都紛紛將矛頭指向丁小芹，1日丁小芹在直播中表示，此事在走司法程序，不方便透露太多，但仍透露些許內幕，疑似因此惹怒李妍憬，讓她火大怒嗆要公開過去對話紀錄。

李妍憬曾在《康熙來了》透露跟演藝圈人買包買到假貨。（翻攝自Youtube）

丁小芹1日在微博開直播與粉絲玩真心話大冒險，有粉絲提及她賣假包一事是否有誤會？她表示一切都還在走司法程序，但也透露當時包包是跟美國網站公司訂購，表示自己不夠謹慎，當下沒有打開包包確認，就直接給對方，隔了一段時間後對方告訴她包包有問題，與她約在該品牌專櫃，不料店主管告知無法鑑定真偽，「隔大概半個月我收到信，我就被告了」，她雖然對對方收到包包有問題，卻沒拿來退換抱持疑慮，但她也強調是因為自己的不夠謹慎，所以會放棄上訴，不管後果怎樣都接受。

李妍憬疑似因此動怒，昨在臉書PO文，表示當初自己沒有直說是哪位，「現在竟然開始胡說八道！真是夠了耶！」最後嗆聲要公開雙方對話紀錄。

李妍憬臉書全文。（翻攝自臉書）