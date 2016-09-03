男歌手癱20年 每周10小時復健站起來淚崩

萬沙浪（左）與女友郭淑芳（右）雖未結婚，但女友一直不離不棄的照顧他。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕68歲的萬沙浪在70年代因唱《風從哪裡來》、《愛你一萬年》等曲而走紅，是首位登上中國央視春晚的台灣歌手，19年前他酒後摔傷，導致智力受損且表達能力退化如孩童，近2個月來他每周花10小時復健。昨他插著鼻胃管，在眾人的打氣下，靠自己的力量站起來，讓他流淚表示：「好棒！」

《聯合報》報導，萬沙浪這些年來都靠女友郭淑芳照顧，去年他曾連中風2次，但女友依然不離不棄的照顧他，他為感謝女友，這2個月以來，每周花10小時復健，2日出席活動，在好友紀寶如與現場親友鼓勵下，在台上站起約10秒鐘，終於靠自己力量站起來，郭淑芳說：「這是他受傷20年來做過讓我最感動的事。」

紀寶如（左）巴戈（右）常鼓勵萬沙浪（中），讓他有勇氣站起來。（資料照，記者陳逸寬攝）

郭淑芳在台下看著萬沙浪，視線不曾離開過，但郭淑芳最近頻感冒，前年脊椎也受傷，目前只好請外傭幫忙照顧，如今2人借住在乾兒子家，每個月領政府4700元補助，外傭薪水還在想辦法解決，日子過得艱辛，但郭淑芳沒想過放棄他，紀寶如則說：「萬大哥還會索吻要親親喔！知道大嫂辛苦還會一直說謝謝，而大嫂到現在看他都還是看偶像的眼神。」

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