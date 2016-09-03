沒見到父親最後一面 INFINITE東雨：爸爸是我的榜樣

INFINITE成員東雨（前）與父母感情都十分要好，但是父親卻在昨天（2日）凌晨不幸病逝。（翻攝自東雨Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓大勢男團「INFINITE」自2012年起，每隔2年就會在暑假時舉辦《那年夏天》演唱會，今年他們除了首爾場外，更將演出範圍拓展到釜山以及日本，近日他們就在結束南韓國內的7場演出後，到日本繼續展開巡迴。沒想到，昨天（2日）竟傳出成員東雨的父親在凌晨不幸病逝的消息，與家人感情都相當親密的東雨因為人在日本而未能見到父親的最後一面，但也火速趕回南韓奔喪守靈，目前確定將缺席3、4日的2場演唱會，後面的其他場次仍不確定是否現身。

東雨（右）2日因為人還在日本準備巡演中，因此未能見到父親最後一面，而是在得到父親過世的消息後才趕回南韓。（翻攝自推特）

由於從小在氣氛融洽的家庭中長大，東雨不僅平時就笑口常開，也因其個性善良體貼又十分豁達大器，而被粉絲暱稱為「天使」，但是只要提到他最深愛的家人，就等於是觸碰到他的死穴，馬上就會從魅力男變身為眼淚流不停的哭包。去年他在世界巡迴演唱會時，就因提起家人而在舞台上淚崩，他說：「我母親這麼說過，人總會有垮掉的時候。事實上，我母親最近手臂很不舒服，我父親拿到了3級殘廢的判定，這都是因為要養大我們3個小孩」，也向台下粉絲強調：「我臉上一直都是帶著微笑說這些事，所以大家可能都不清楚事實，我認真、真心的請大家一定都要健康」，瞬間讓台下也成了淚海，成員們則是忙著在他身旁安撫他為他擦眼淚。

去年東雨在巡迴演唱會上提到父母身體狀況時，忍不住淚崩。（翻攝自推特） 一提起最愛的家人，東雨（中）就成了眼淚流不停的哭包。（翻攝自推特）

而前陣子，東雨父親的身體似乎每況愈下，從照片中可以看出明顯消瘦許多，而且就在東雨爸爸過世的前一天，他才在日本演唱會的舞台上對粉絲說：「我知道，人們是沒辦法一直生活在一起的，有時候我會想，這些事情可能會比預想中的還要快發生，今天我就有了那種火燒火燎的感覺」，似乎是已經知道父親的狀況十分危急，優賢也向粉絲透露東雨最近為了爸爸的事真的相當辛苦，不過在成員們及粉絲面前仍是努力露出燦爛笑容來，令人相當心疼。

東雨父親（右）在前陣子的照片中，已經明顯消瘦許多。（翻攝自東雨Instagram） 成員優賢1日在演唱會上透露東雨（右）最近為了爸爸的事過得十分辛苦，但在成員們及粉絲面前仍會努力展現堅強笑容；左為INFINITE成員L。（翻攝自推特）

東雨當天也表達了自己對爸爸的傾慕之情：「有一天我也會長大，成為一位父親的對吧？我的父親一直都是我的榜樣，但是現在他人在醫院裡，自己照顧自己、獨自睡覺中。我為我的父親感到自豪，他是一個養育了3個孩子的男人，我未來也想成為一位像他一樣的父親，有像他一樣成功的人生」，現在聽來格外令人鼻酸。

東雨（左）在1日的演唱會上表示自己一直把爸爸（右）當作榜樣，未來也想成為像爸爸那樣的好父親；圖中為東雨的姪女。（翻攝自東雨Instagram）

這種父子間的心靈感應，雖然讓東雨已經提前做好了心理準備，但最後仍是沒有辦法陪伴在爸爸身旁、見到他的最後一面，令粉絲「INSPIRIT」也難過心疼不已，昨天除了紛紛PO出過去在東雨父母開的「仁昌辣炒章魚」店內，與親切好客、總是偷偷向粉絲大爆兒子八卦的東雨爸爸的合照來懷念他之外，也在推特上發起了「東雨啊，我們愛你」的話題，希望能夠給痛失至親的東雨一點精神上的鼓勵，陪伴偶像走出喪父低潮。

東雨（中）平常十分孝順自己的爸媽，因此現在喪父後格外令人擔心與心疼。（翻攝自東雨Instagram） 粉絲在推特發起「東雨啊，我們愛你」的話題，希望能夠鼓勵到他。（翻攝自推特） 還有粉絲畫了牽著東雨手的圖片，希望能夠伴他走過痛失至親的低潮。（翻攝自推特）

東雨在日本演唱會上談及父親影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉