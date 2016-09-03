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Freddy選上國會議員 日本歌姬秒回：有看新聞

2016/09/03 07:07

Freddy與一青窈，相約之後再合作。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台日混血歌姬一青窈前天出席Wakuwaku Japan在台的開播典禮，時代力量立委、閃靈主唱Freddy也到場，他跟一青窈談到現在成了台灣的國會議員，沒想到一青窈秒回：「我知道！我在日本有看到新聞！」Freddy甚至與一青窈相約，未來有機會能合作新歌。

一青窈出席WAKUWAKU JAPAN開台記者會。（記者潘少棠攝）

而Freddy出席Wakuwaku Japan在台的開播典禮，聊到這是日本政府參與投資的海外電視台，陸續已在許多亞洲的國家開播，內容包括日本戲劇、音樂、流行文化、風土民情...等，用柔性文化的力量來拉近各國人民與日本的距離。

他也提到立法院的新會期將至，「我們要嚴謹的來審預算，新政府必須要重視這難得的海外頻道與衛星資源，妥善透過跨部會以及民間合作，將台灣獨特的魅力有效傳播出去」。

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