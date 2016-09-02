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主播王軍凱雙胞胎卻不同姓 真相其實很感人

2016/09/02 21:43

王軍凱常在臉書上分享與老婆及三個小孩的幸福生活照。（翻攝自王軍凱臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視氣象主播王軍凱因長相斯文，是粉絲們心目中的好老公、好爸爸，他與老婆「Lisa」黎思青已育有1子及一對雙胞胎女兒，不過特別的是，雙胞胎中的其中一個，卻是姓黎而不是姓王，他今天特地在自己的部落格解事原由，讓不少人直呼感動！

王軍凱有一對雙胞胎女兒，大妞（左）跟媽媽姓黎，小妞（右）跟爸爸姓王。（翻攝自王軍凱部落格）

王軍凱與老婆交往13年才結婚，兩人從高中便開始交往，幾乎可以說是青梅竹馬，他在部落格中提到：「因為Lisa家只有兩個女兒，所以當初岳母就希望以後我們兩生的孩子，一個能夠跟她們姓黎我的母親大人沒意見，我也覺得反正都是自己的孩子，姓什麼沒差別這也似乎就註定，我們絕對不會只生一個孩子。」

他與老婆97年2月結婚後生下大兒子，過了2年後意外懷了三胞胎，因為醫生認為三胞胎對媽媽或是小孩都會是極高的風險，因此最後決定減掉一胎，留下來的就是現在他們口中暱稱的大小妞。

王軍凱育有一個兒子及一對雙胞胎女兒，三兄妹感情相當好。（翻攝自王軍凱部落格）

按照他們的默契，大妞跟Lisa姓，小妞則跟就跟著王軍凱姓，為了取名，他們還請姓名學老師黃友輔算名字，王軍凱說：「就希望這兩個小姐中間那個字要相同，比較有雙胞胎的感覺。」讓黃友輔大呼：「這根本是來跟我考試的！」

有人問他，兩個親姊妹姓氏卻不同，她們自己不會覺得很怪嗎？王軍凱說：「其實會覺得怪的是大人，小朋友根本沒想那麼多。」並補充：「我們還是從小就跟讓她們知道她們姓氏不一樣，而且一再跟她們說，不管妳們跟誰姓，妳們都是爸媽最愛的心肝寶貝。」

不少網友看完他所寫的這篇文章，都直呼好感動，不過王軍凱仍不改幽默風趣個性，在感人肺腑之餘，文章最後竟出現天氣預報，神來一筆也令人笑說王主播真的很跳tone

王軍凱有一對雙胞胎女兒。（翻攝自王軍凱部落格）氣象主播王軍凱的好老公、好爸爸形象，深受不少婆媽粉絲歡迎。（台視提供）氣象主播王軍凱即使颱風天，仍堅持崗位，為民眾服務。（台視提供）

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