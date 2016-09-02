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（影音）娃娃就在今夜開唱 老公要她別回家煮飯

2016/09/02 20:46

「娃娃」金智娟演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「娃娃」金智娟今晚在TICC開唱，開場重現《河堤上的傻瓜》、《陌生的人》等經典組曲，她連飆10首歌，向台下粉絲說：「大家都好嗎？大家已經連唱十首歌曲了，這十首歌曲呢，走過了本人很多個青春跟青澀的年紀。」她更帶了6名舞者勁歌熱舞，展現唱跳實力。

「娃娃」金智娟就在今夜開演唱會。（記者胡舜翔攝）

金智娟1981年加入丘丘合唱團，以動感搖滾曲風的《就在今夜》，加上誇張的髮色與舞步，震撼當時的華語樂壇，她出道30多年，首度舉辦大型售票演唱會，要重現過去經典。

「娃娃」金智娟演唱會。（記者胡舜翔攝）

而今晚娃娃家人總動員，老公與一雙兒女都在台下欣賞，她透露老公是第一個鼓勵她辦演唱會的人，為了讓她專心排練，更要她別趕回家做飯，只要老婆大人專心練唱。

「娃娃」金智娟演唱會。（記者胡舜翔攝）

她的老公謝大哥，更在演唱會前感性說：「She is my best friend and she is my soul mate, God is so kind to me because of her （and kids）. Go Mom, you will rock tomorrow and spread the love of God to 2000+ with your songs!（她是我生命最好的朋友也是我靈魂伴侶！神特別的愛我因為有她（跟孩子們）！媽咪加油，妳會超棒的，透過妳的歌聲讓兩千多人感受到神的愛！）」

「娃娃」金智娟演唱會，載歌載舞。（記者胡舜翔攝）「娃娃」金智娟演唱會，載歌載舞。（記者胡舜翔攝）

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