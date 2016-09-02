限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的

2016/09/02 21:03

星野飛鳥自曝被強迫拍A片。（翻攝自星野飛鳥Twitter）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優星野飛鳥，2010年出道後，2013年便離開AV界。外型嬌小可愛的她，近日卻在訪問時自曝當初是被公司逼迫，才會拍攝色情片，甚至為此跟家裡人鬧翻、在男友面前試圖自殺，是繼優香西咲後被強拍A片第2人，令各界震驚！

星野飛鳥已於2013年引退。（翻攝自星野飛鳥Twitter）

據日媒報導，星野飛鳥接受網路媒體訪問時，表示自己以前懷抱星夢，因為前公司承諾會培養她成為當海外發展的歌手，便和當時的社長青木簽約，沒想到第1次拍攝寫真集時，社長就要求她全裸入鏡，甚至威脅公司已經花了1億日幣培養她，不照作就要跟父母要錢，後來社長又逼迫她拍攝A片，而該部片中可以明顯看到她邊哭邊演。

雖然星野飛鳥全都乖乖照做，但後來青木社長竟然未經過她的同意就公布她的真實姓名，讓她的父母得知女兒去拍A片之後氣得要跟他斷絕關係，甚至罵她是「人生的汙點」，心力交瘁的星野飛鳥後來不但曾試圖在男友面前自殺，還得到人群恐懼症，過得十分悲慘。

最後，由於實在忍無可忍，星野飛鳥打電話去大罵社長「根本只是想讓我拍A片」，沒想到社長竟然回應說「只是脫衣服而已，又不會少塊肉，想死就去死」，這才讓她瞬間頓悟、提出引退，而不幸中的大幸是社長並沒有強迫留下她，因此她才順利離開AV界。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關

相關新聞

推薦新聞
AV女優挑戰連續自慰24小時 疲累完成36次高潮 AV女優挑戰連續自慰24小時 疲累完成36次高潮
2016/09/02 16:05
八兩金被封「全香港最醜」 兒子竟像混血男模 八兩金被封「全香港最醜」 兒子竟像混血男模
2016/09/02 20:35
老蕭好事近了？經紀人鬆口埋伏筆 老蕭好事近了？經紀人鬆口埋伏筆
2016/09/02 17:59
驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈 驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈
2016/09/02 13:47
《小時代》混血男星要婚了！10月迎娶演員女友 《小時代》混血男星要婚了！10月迎娶演員女友
2016/09/02 13:46
被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的 被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的
2016/09/02 21:03
昔日「軍中情人」收起甜美 化身心機女總裁 昔日「軍中情人」收起甜美 化身心機女總裁
2016/09/02 20:07
復合鄭爽證據出爐！ 胡彥斌撕碎登機證被拼回 復合鄭爽證據出爐！ 胡彥斌撕碎登機證被拼回
2016/09/02 15:57
小S忍住飛踢暴怒 讓台北變成全球最酷的城市 小S忍住飛踢暴怒 讓台北變成全球最酷的城市
2016/09/02 14:45
嚴泰雄與A女口供不一 擬測謊釐清性侵案真相 嚴泰雄與A女口供不一 擬測謊釐清性侵案真相
2016/09/02 14:08
（影音）郭子乾收入短收4倍 綜藝寒冬開節目 （影音）郭子乾收入短收4倍 綜藝寒冬開節目
2016/09/02 18:38
余天術後首進棚 瘦7公斤戴帽更年輕 余天術後首進棚 瘦7公斤戴帽更年輕
2016/09/02 17:17
錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」 錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」
2016/09/02 17:54
送725萬賓利剛好而已 豐臀金妹讓男友爽翻天 送725萬賓利剛好而已 豐臀金妹讓男友爽翻天
2016/09/02 13:58
（影音）南部謝票憂豬哥亮倒 林美秀：他太操煩！ （影音）南部謝票憂豬哥亮倒 林美秀：他太操煩！
2016/09/02 15:12
零負評女神林依晨 為愛不保留 零負評女神林依晨 為愛不保留
2016/09/02 16:45
鄭秀文日跑8公里 連吃49天雞胸 鄭秀文日跑8公里 連吃49天雞胸
2016/09/02 18:37
你分得出來嗎？梁朝偉拍片同框替身超激似 你分得出來嗎？梁朝偉拍片同框替身超激似
2016/09/02 13:39
主播王軍凱雙胞胎卻不同姓 真相其實很感人 主播王軍凱雙胞胎卻不同姓 真相其實很感人
2016/09/02 21:43
曾威脅要殺前妻與女兒 愛滋男星樂享天倫 曾威脅要殺前妻與女兒 愛滋男星樂享天倫
2016/09/02 15:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.