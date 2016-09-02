被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的

星野飛鳥自曝被強迫拍A片。（翻攝自星野飛鳥Twitter）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優星野飛鳥，2010年出道後，2013年便離開AV界。外型嬌小可愛的她，近日卻在訪問時自曝當初是被公司逼迫，才會拍攝色情片，甚至為此跟家裡人鬧翻、在男友面前試圖自殺，是繼優香西咲後被強拍A片第2人，令各界震驚！

星野飛鳥已於2013年引退。（翻攝自星野飛鳥Twitter）

據日媒報導，星野飛鳥接受網路媒體訪問時，表示自己以前懷抱星夢，因為前公司承諾會培養她成為當海外發展的歌手，便和當時的社長青木簽約，沒想到第1次拍攝寫真集時，社長就要求她全裸入鏡，甚至威脅公司已經花了1億日幣培養她，不照作就要跟父母要錢，後來社長又逼迫她拍攝A片，而該部片中可以明顯看到她邊哭邊演。

雖然星野飛鳥全都乖乖照做，但後來青木社長竟然未經過她的同意就公布她的真實姓名，讓她的父母得知女兒去拍A片之後氣得要跟他斷絕關係，甚至罵她是「人生的汙點」，心力交瘁的星野飛鳥後來不但曾試圖在男友面前自殺，還得到人群恐懼症，過得十分悲慘。

最後，由於實在忍無可忍，星野飛鳥打電話去大罵社長「根本只是想讓我拍A片」，沒想到社長竟然回應說「只是脫衣服而已，又不會少塊肉，想死就去死」，這才讓她瞬間頓悟、提出引退，而不幸中的大幸是社長並沒有強迫留下她，因此她才順利離開AV界。

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