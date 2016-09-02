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《使徒》賣太好想演續集 張家輝：可多死幾次

2016/09/02 21:46

許紹雄（左起）、佘詩曼、吳鎮宇、古天樂、張家輝，準備破冰儀式。（香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕警匪懸疑動作片《使徒行者》由三大實力派男演員張家輝、古天樂、吳鎮宇主演，中國及星馬地區上映至今票房已衝破7億港幣（約台幣28.9億），昨晚舉辦慶功宴，在戲中已死的張家輝表示好想拍前傳或第二集，笑說：「電影沒有所謂的，有票房、觀眾喜歡，就算死多幾次都沒有問題。」

張家輝（右）和古天樂兩人之前受訪時，就笑稱自己是「票房保障」，果真有高票房。（香港成報提供）

據香港媒體報導，張家輝談到想拍續集，被問到是否會加片酬，張家輝一開始將問題丟給古天樂：「問你呀！你拍戲多。」後來張家輝表示，片酬不事個人可以決定的事，「你值多少，要人肯給你，才算是值」。古天樂則表示，片酬從來都教給經紀人處理。

許紹雄（左起）、佘詩曼、吳鎮宇、古天樂、張家輝、林建岳、覃宏、王晶、樂易玲、文偉鴻。（香港成報提供）

談到票房衝破28.9億，張家輝笑說：「當然開心！是否計算非洲市場在內？」問到他到個人票房最高紀錄時，家輝說：「有參與的《賭城2》、《賭城3》，有十億（約台幣41億）。」古天樂則就說：「我沒有記過，要問助手。」  

對於高票房，吳鎮宇只表示希望繼續上升，佘詩曼則開心地說：「我很開心，因第一次電影票房有七億。」談到張家輝提議的續集或前傳，佘詩曼透露劇本在研擬中，被問到是否會增加片酬，吳鎮宇開玩笑要佘詩曼在劇中多一點顯露身材求加片酬，佘詩曼有點尷尬地回應：「不需要了，希望續集加多戲分。」

佘詩曼（右）和吳鎮宇兩人也期待續集。（香港成報提供）

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