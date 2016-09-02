阿布與老婆生活情趣 就是拿XX給她聞

阿布、林彥君首度合作參加《全民一起來》闖關遊戲，堪稱是「最萌身高差」。（華視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕華視週六LIVE直播綜藝節目《全民一起來》，本週六（9/3）將邀請眾本土藝人PK外籍藝人，阿布、林彥君首度合作闖關遊戲，身高相差34公分的兩人，堪稱是「最萌身高差」的獎金挑戰者。

阿布、林彥君首度合作參加《全民一起來》闖關遊戲，堪稱是「最萌身高差」。（華視提供）

今年2月喜獲千金「迷你米」的阿布，聽聞林彥君一度曾擔心無法早日終結單身，而變成高齡產婦，開起玩笑要傳授結婚秘技，笑說：「就是有了孩子再說！先抓他！」 聽得林彥君當場臉紅，直呼：「我很保守的，不敢啦！｣並立馬反回：「所以你是先有才結囉？」讓阿布只能乾笑承認。

體貼老婆辛苦的阿布，為了一起照顧女兒，暫時推掉幾部戲約，他私下聊起爸爸經，表示超怕女兒的大便，直呼：「嬰兒的大便真的好臭！」回憶之前在外停車等老婆，女兒突然就在車上剉屎，原本只是想打開尿布看一下，結果大便就狂噴瞬間沾到兩隻手，完全空不出一隻乾淨的手來拿別的東西，當場大傻眼。阿布還表示，自己戲弄老婆的情趣之一，就是把裝滿大便的尿布拿去給老婆聞，讓她好氣又好笑。

阿布、林彥君首度合作參加《全民一起來》闖關遊戲，堪稱是「最萌身高差」。（華視提供） 阿布、林彥君首度合作參加《全民一起來》闖關遊戲，堪稱是「最萌身高差」。（華視提供） 阿布、林彥君首度合作參加《全民一起來》闖關遊戲，堪稱是「最萌身高差」。（華視提供） 阿布、林彥君首度合作參加《全民一起來》闖關遊戲，堪稱是「最萌身高差」。（華視提供） 阿布、林彥君首度合作參加《全民一起來》闖關遊戲，堪稱是「最萌身高差」。（華視提供）