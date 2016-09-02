昔日「軍中情人」收起甜美 化身心機女總裁

方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕昔日「軍中情人」方季惟在TVBS新戲《在一起，就好》中性格大反轉，突破以往親切可人的形象，板起臉孔挑戰電視台總裁一角。

方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）

最令方季惟頭痛的，是「電信」、「上網」、「網路平台」等台詞，她苦笑：「這些東西離我好遙遠、好繞口！」一場跟股東們開會的戲，更讓她十分緊張，落落長的台詞讓她頻頻吃螺絲，正巧拍攝當天，飾演股東的演員們都是她的歌迷，看到偶像因緊張卡詞，每個人都出聲安慰她：「沒關係，我們的台詞比妳少都背不起來了！」

方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）

為了詮釋女強人的霸氣，方季惟做了不少功課，參考許多各國女性領導人的演說影片，她笑說：｢導演指定要有慈禧太后的氣勢，壓力蠻大的。｣果然實際演出讓她吃足苦頭，方季惟笑說：｢光是一個瞪人的眼神，我練習到差點顏面神經失調！｣不過這次演出不同於自己個性的角色，家人、粉絲都舉雙手讚成，她說：「我本來就是一個不擅樹敵的人，所以連家人都叫我一定要接，希望我藉由戲去體驗更多人生。」

方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供） 方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）