限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

昔日「軍中情人」收起甜美 化身心機女總裁

2016/09/02 20:07

方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕昔日「軍中情人」方季惟在TVBS新戲《在一起，就好》中性格大反轉，突破以往親切可人的形象，板起臉孔挑戰電視台總裁一角。

方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）

最令方季惟頭痛的，是「電信」、「上網」、「網路平台」等台詞，她苦笑：「這些東西離我好遙遠、好繞口！」一場跟股東們開會的戲，更讓她十分緊張，落落長的台詞讓她頻頻吃螺絲，正巧拍攝當天，飾演股東的演員們都是她的歌迷，看到偶像因緊張卡詞，每個人都出聲安慰她：「沒關係，我們的台詞比妳少都背不起來了！」

方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）

為了詮釋女強人的霸氣，方季惟做了不少功課，參考許多各國女性領導人的演說影片，她笑說：｢導演指定要有慈禧太后的氣勢，壓力蠻大的。｣果然實際演出讓她吃足苦頭，方季惟笑說：｢光是一個瞪人的眼神，我練習到差點顏面神經失調！｣不過這次演出不同於自己個性的角色，家人、粉絲都舉雙手讚成，她說：「我本來就是一個不擅樹敵的人，所以連家人都叫我一定要接，希望我藉由戲去體驗更多人生。」

方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）方季惟在新戲《在一起，就好》挑戰電視台總裁一角。（TVBS提供）

相關新聞

推薦新聞
川普兒為好玩獵殺非洲豹 瑪丹娜暴怒開轟 川普兒為好玩獵殺非洲豹 瑪丹娜暴怒開轟
2016/09/02 12:47
濱崎步泳池玩太嗨 上空脫掉比基尼 濱崎步泳池玩太嗨 上空脫掉比基尼
2016/09/02 14:03
驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈 驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈
2016/09/02 13:47
歌王藏婚禮多年 掀妻白紗照曝光 歌王藏婚禮多年 掀妻白紗照曝光
2016/09/02 17:33
王寶強婚變19天有多辛酸 好友心疼公開 王寶強婚變19天有多辛酸 好友心疼公開
2016/09/02 11:45
馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產 馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產
2016/09/02 11:00
嫩妻流產血染馬桶 阿沁心痛禱告相伴 嫩妻流產血染馬桶 阿沁心痛禱告相伴
2016/09/02 12:26
朱孝天3個月瘦18kg 開直播透露F2缺席婚宴原因 朱孝天3個月瘦18kg 開直播透露F2缺席婚宴原因
2016/09/02 12:49
陳海茵曬童年嫩照 竟和女兒像複製人 陳海茵曬童年嫩照 竟和女兒像複製人
2016/09/02 17:45
小豬調情周揚青 粉絲硬扯愷樂逼婚 小豬調情周揚青 粉絲硬扯愷樂逼婚
2016/09/02 12:43
蔡詩芸嘆結婚太早 原因是.... 蔡詩芸嘆結婚太早 原因是....
2016/09/02 15:18
李英愛出道26年 破天荒上韓綜獻唱 李英愛出道26年 破天荒上韓綜獻唱
2016/09/02 15:07
隋棠變懶女人 捨漂亮改背後背包 隋棠變懶女人 捨漂亮改背後背包
2016/09/02 15:04
送725萬賓利剛好而已 豐臀金妹讓男友爽翻天 送725萬賓利剛好而已 豐臀金妹讓男友爽翻天
2016/09/02 13:58
（影音）南部謝票憂豬哥亮倒 林美秀：他太操煩！ （影音）南部謝票憂豬哥亮倒 林美秀：他太操煩！
2016/09/02 15:12
昔日「軍中情人」收起甜美 化身心機女總裁 昔日「軍中情人」收起甜美 化身心機女總裁
2016/09/02 20:07
錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」 錦雯2度挨告妨害名譽 無奈「說實話是我的習慣」
2016/09/02 17:54
酷寒戰士變身冠軍賽車手 新戲對尬007、查寧塔圖 酷寒戰士變身冠軍賽車手 新戲對尬007、查寧塔圖
2016/09/02 11:06
（影音）郭子乾收入短收4倍 綜藝寒冬開節目 （影音）郭子乾收入短收4倍 綜藝寒冬開節目
2016/09/02 18:38
你分得出來嗎？梁朝偉拍片同框替身超激似 你分得出來嗎？梁朝偉拍片同框替身超激似
2016/09/02 13:39
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.