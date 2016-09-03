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主播轟「馬蓉跟河南人一樣不要臉」 被一狀告上法院

2016/09/03 07:05

馬蓉（右）外遇被男主播胡偉轟不要臉。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王寶強、馬蓉風波炒了數個星期仍未消停；而日前主播胡偉還在微博發文，公開砲轟馬蓉不要臉，「就跟河南人一樣」，住讓無辜中槍的河南人非常生氣，決定一狀告上法庭。

曾是CCTV第八屆小金話筒獎中國電視主持金獎得主的胡偉，對馬蓉的劈腿行徑感到相當不齒，氣到在微博開炮，不過不知他對河南人持有什麼偏見，竟一併將河南人全拖下水，實在令人費解。

這讓鄭州的市民井長水氣不過，表示：「做為一位河南人，我有責任、義務維繫河南形象。」且因胡偉身為公眾人物，具有影響力，更應謹言慎行；所以他透過法律途徑，希望能懲戒損害河南人名譽的行為。

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