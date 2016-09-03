好大膽～南韓歐巴調情隨時來！場地無極限

李鍾碩和韓孝珠在警察局忘情熱吻。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕韓劇近年在亞洲熱播掀起一股熱潮，劇中浪漫唯美的情節除捧紅李敏鎬、金秀賢、宋仲基、李鍾碩等男神，更讓韓劇在海外的版權費屢創新高，而韓劇為求吸睛也紛紛下起猛藥，跳脫以往多讓男女主角在隱密的地方談情，海產店、警察局、加油站、醫院等場景也成為調情接吻的新選擇，地點越「特別」，討論度越高。

丁一宇在浴室璧咚朴素丹，畫面超養眼！（愛奇藝提供） 還記得宋仲基為了安撫吃醋的宋慧喬，在烏魯克加油站說的這句名言嗎？「這是在堵住妳的嘴，用色色的方式。」（愛奇藝提供））

雖然只是親額頭，但「救援情侶」晉久、金智媛在軍隊餐廳玩親親還是很犯規！（翻攝自《太陽的後裔》官網）

過去韓劇多安排男女主角在四下無人的海邊、公園、家門口等隱密性較高的地點上演心動吻戲，不過近來的韓劇主角們隨著觀眾的口味變化，尺度似乎也變大了起來，調情隨時來、地點不設限，包括《太陽的後裔》宋仲基、宋慧喬曾在加油站有甜蜜吻戲；《又，吳海英》的Eric、徐玄振在海產店深吻；《W-兩個世界》的韓孝珠穿囚衣、戴手銬，和李鍾碩在警局忘情熱吻；《嫉妒的化身》孔曉振與趙正錫則穿著病患服、吊點滴，在醫院長廊迎來悸動的初吻，讓戲迷忍不住笑稱：「只要感覺對了，男女主角所在之地就是只有2人的小世界。」

一旁的火爐還在烤著扇貝，Eric、徐玄振的愛火也在熊熊燃燒。（愛奇藝提供） 掛點滴也能親！且看孔曉振、趙正錫在醫院親身示範。（愛奇藝提供）

除了熱辣的吻戲之外，《Doctors醫生們》朴信惠、金來沅也在格鬥場上翻滾調情；《灰姑娘與四騎士》丁一宇、朴素丹則在浴室共演濕身誘惑煲愛，並安排男主角丁一宇露肌造福粉絲，畫面吸睛又有話題。此外，《嫉妒的化身》、《灰姑娘與四騎士》現於線上影音平台愛奇藝同步跟播；《Doctors醫生們》則於19日起每周一至周五晚上10點在八大戲劇台首播。

嗶嗶嗶！金來沅、朴信惠到底是在練習格鬥還是搞曖昧？（愛奇藝提供）