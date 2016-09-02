（影音）袁艾菲為寫真集封面 寶可夢勝地捕捉粉絲

袁艾菲到北投公園開臉書直播，請玩家們幫她票選寫真集封面。（薇琪娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕袁艾菲近年來在戲劇及電影上表現亮眼，幾個月前特地遠赴塞班島，拍攝出道以來首本寫真集《想入菲非》，並將在9/26預購、10/3發行。不過她近日來為了寫真集要選哪張照片當封面而傷透腦筋，靈機一動跑到最近正夯的「寶可夢勝地」北投公園，笑說：「你們去那抓寶可夢，抓完換我來抓你們。」

袁艾菲到北投公園開臉書直播，請玩家們幫她票選寫真集封面。（薇琪娛樂提供）

袁艾菲選出兩款照片，希望以臉書直播的方式，讓玩家們在抓寶之餘，也能幫她選出心目中的寫真集封面照，第一款是露出側乳、微咬手指的性感比基尼照，另一款是正面展示傲人「胸器」及小蠻腰，不管是哪一款，每個果然都讓人有《想入菲非》的感覺。

袁艾菲到北投公園開臉書直播，請玩家們幫她票選寫真集封面。（薇琪娛樂提供）

有粉絲看到直播後，急忙留言：「妳不要跑，我現在就抓妳！」目前寶可夢等級在16級的袁艾菲，見到有人一連抓到兩隻快龍，忍不住手癢直喊也很想去捕捉，但為了讓粉絲們看到票選的現場實況，只好先憋著，貼心的她還會讓玩家先捕獲成功後，再進行票選活動。

袁艾菲寫真集《想入菲非》遠赴塞班島取景。（薇琪娛樂提供） 袁艾菲到北投公園開臉書直播，請玩家們幫她票選寫真集封面，還遇到熱情的粉絲。（薇琪娛樂提供） 袁艾菲為將發行的寫真集《想入菲非》要選用哪款照片而苦惱，乾脆請粉絲們來票選。（薇琪娛樂提供） 袁艾菲寫真集《想入菲非》遠赴塞班島取景。（薇琪娛樂提供） 袁艾菲寫真集《想入菲非》遠赴塞班島取景。（薇琪娛樂提供）

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