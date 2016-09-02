（影音）女主播被嫌過胖 回擊：別讓霸凌者決定你的價值

Jennifer Livingston是一名女主播。（翻攝自Jennifer Livingston臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國一名女主播Jennifer Livingston，近日在播報新聞時，突然表示自己想要談談關於收到觀眾的E-mail被嫌胖一事，她說自己原先並不是很在意，不過後來同樣是主播的老公將該信件上傳在臉書，許多網友都留言鼓勵她，讓她認知到此事的重要性，而選擇在電視上公開回擊！

Jennifer Livingston在播新聞時回擊了自己被嫌胖一事。（翻攝自YouTube）

Jennifer表示，自己先前收到一封稱作是「社會責任」的信函，表示她的體重這些年來絲毫沒有改善，顯然她並沒有意識到自己是時下女性的榜樣，希望她能夠改進。但Jennifer認為，該名寄信者並不認識她，甚至也在信中提到並不常看自己的新聞，因此Jennifer希望寄信者「不要只是把我當成穿大一碼衣服的人」。

Jennifer還說，很多人不知道，10月是全球反霸凌月，她自己身為3個小孩的媽媽，對於這樣寄信批評一個人，深深感到恐懼，而她恐懼的是，如果你在家看著電視批評一個主播胖，那麼你的小孩就可能會去學校批評其他同學胖。因此，Jennifer說希望大眾藉由她的經驗明白：「別讓霸凌者決定你的價值。」一番頗具教育意義的話語得到了眾多網友的好評。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）