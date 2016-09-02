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首頁 > 即時新聞

（圖多）男神陳柏霖 不做別人做自己的主人

2016/09/02 17:44

陳柏霖近期與河智苑合作電影《危險羅曼史》這是陳柏霖的第一部韓國電影。（men\'s uno提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕陳柏霖說：「那與生俱來的直覺，你才可以變成自己，想太多就不是自己了。」聽起來很哲學，其實化繁為簡，就是「做自己」。陳柏霖演過無數電影，在戲裡，他可以是任何人，但陳柏霖從來沒忘記做自己。陳柏霖補充：「不能像誰！雖然像了也沒辦法。不過要有自己的魅力，不要是別人的影子。」陳柏霖認為在故事間流轉，每個角色都豐富了他，才讓他成為「陳柏霖」。

men\'s uno 9月號封面人物陳柏霖。（men\'s uno提供）

《藍色大門》當中的陳柏霖是最貼近真實樣貌的角色，那時候，陳柏霖只知道自己喜歡在片場的感覺，在set的時候，有燈、有機台、有攝影機，他就會產生一種歸屬感。其實到現在陳柏霖還不瞭解自己是什麼樣的人，但是他覺得自己像液體：「我把自己丟進什麼容器就變什麼形狀。而在某個時間又會跑出來。」陳柏霖在演藝路上彈性的來回探索並重組自己，在不斷變化的同時，他非常清楚知道，他想做的只有一件事「做自己的主人」。

陳柏霖演過很多角色，但他說演完我就忘記了，演的時候不是我自己。（men\'s uno提供）在工作狀態裡全心投入，下戲後全身抽離已經成為陳柏霖駕輕就熟的能力。（men\'s uno提供）陳柏霖覺得自己有氧個部分：一個是本身的自己，另一部分則是工作的角色。（men\'s uno提供）

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