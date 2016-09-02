零負評女神林依晨 為愛不保留

林依晨認同愛有保存期限，但不像商品或食物只有一個時間點，只要妳用心灌溉經營，這期限是可以延長的。（Bella儂儂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「晨神」林依晨雖然看起來年輕美麗，但是一轉眼她也出道12年，在電視圈能稱得上「資深演員」。林依晨絕對是標準的人生勝利組，彷彿這個世界所有的好事都降臨在她身上，結束英國的學業之後，林依晨順利出嫁，人生第一部身兼製作和演員的作品《迷途台北》也成為城市遊牧影展閉幕片，新電影《我的蛋男情人》這個月也要上映了。林依晨的人生好像就是那麼理所當然的「零負評」、「零瑕疵」，這實在太不科學了。林依晨說，其實這一切都不是平白得來，她挑劇本的態度、對人、事觀察，都造就了一個正面的她，吸引無數正面力量朝她而來。

林依晨認為或許就是要在愛裡多跌幾次跤，莽撞的女孩才能變成堅韌的女人，而懂得收斂也敢投入，愛才能突破保存期限。（Bella儂儂提供）

林依晨接演電影，不是隨便來，她事前先跟導演聊天：「記得那天聊得很愉快，我們磁場很合，對生命、對愛的想法也很有共鳴。」或許就是這樣仔細確認過每一步，才能踏得堅實、無負擔。

林依晨覺得過去的她比較矜持，尤其對家人、朋友這些越親近的人，因為工作關係，陪伴時間少，她其實不太能說什麼。交朋友、談戀愛也很謹慎，但過度保護自己就會失去可能性，所以現在她對愛不保留，希望能夠突破保存期限。