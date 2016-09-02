限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

零負評女神林依晨 為愛不保留

2016/09/02 16:45

林依晨認同愛有保存期限，但不像商品或食物只有一個時間點，只要妳用心灌溉經營，這期限是可以延長的。（Bella儂儂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「晨神」林依晨雖然看起來年輕美麗，但是一轉眼她也出道12年，在電視圈能稱得上「資深演員」。林依晨絕對是標準的人生勝利組，彷彿這個世界所有的好事都降臨在她身上，結束英國的學業之後，林依晨順利出嫁，人生第一部身兼製作和演員的作品《迷途台北》也成為城市遊牧影展閉幕片，新電影《我的蛋男情人》這個月也要上映了。林依晨的人生好像就是那麼理所當然的「零負評」、「零瑕疵」，這實在太不科學了。林依晨說，其實這一切都不是平白得來，她挑劇本的態度、對人、事觀察，都造就了一個正面的她，吸引無數正面力量朝她而來。

林依晨認為或許就是要在愛裡多跌幾次跤，莽撞的女孩才能變成堅韌的女人，而懂得收斂也敢投入，愛才能突破保存期限。（Bella儂儂提供）

林依晨接演電影，不是隨便來，她事前先跟導演聊天：「記得那天聊得很愉快，我們磁場很合，對生命、對愛的想法也很有共鳴。」或許就是這樣仔細確認過每一步，才能踏得堅實、無負擔。

林依晨覺得過去的她比較矜持，尤其對家人、朋友這些越親近的人，因為工作關係，陪伴時間少，她其實不太能說什麼。交朋友、談戀愛也很謹慎，但過度保護自己就會失去可能性，所以現在她對愛不保留，希望能夠突破保存期限。

相關新聞

推薦新聞
AV女優挑戰連續自慰24小時 疲累完成36次高潮 AV女優挑戰連續自慰24小時 疲累完成36次高潮
2016/09/02 16:05
女星北投公園抓寶 「沒人甩你」好自在 女星北投公園抓寶 「沒人甩你」好自在
2016/09/02 10:21
濱崎步泳池玩太嗨 上空脫掉比基尼 濱崎步泳池玩太嗨 上空脫掉比基尼
2016/09/02 14:03
苦主手機號遭《W》公開 300多人打來找李鍾碩 苦主手機號遭《W》公開 300多人打來找李鍾碩
2016/09/02 09:47
驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈 驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈
2016/09/02 13:47
王寶強婚變19天有多辛酸 好友心疼公開 王寶強婚變19天有多辛酸 好友心疼公開
2016/09/02 11:45
來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
2016/09/02 09:35
馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產 馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產
2016/09/02 11:00
網友巧遇「哈利波特」 自拍合照洩漏身高 網友巧遇「哈利波特」 自拍合照洩漏身高
2016/09/02 09:27
《小時代》混血男星要婚了！10月迎娶演員女友 《小時代》混血男星要婚了！10月迎娶演員女友
2016/09/02 13:46
朱孝天3個月瘦18kg 開直播透露F2缺席婚宴原因 朱孝天3個月瘦18kg 開直播透露F2缺席婚宴原因
2016/09/02 12:49
（影音）素人忙到天天吃泡麵 《RM》Haha驚喜加菜催出男兒淚 （影音）素人忙到天天吃泡麵 《RM》Haha驚喜加菜催出男兒淚
2016/09/02 12:01
蔡詩芸嘆結婚太早 原因是.... 蔡詩芸嘆結婚太早 原因是....
2016/09/02 15:18
嚴泰雄與A女口供不一 擬測謊釐清性侵案真相 嚴泰雄與A女口供不一 擬測謊釐清性侵案真相
2016/09/02 14:08
貝克漢兒陷情變 耍帥出糗慘叫 貝克漢兒陷情變 耍帥出糗慘叫
2016/09/02 10:08
（影音）裘莉路邊做愛心 2倍價買下男孩布偶 （影音）裘莉路邊做愛心 2倍價買下男孩布偶
2016/09/02 10:36
送725萬賓利剛好而已 豐臀金妹讓男友爽翻天 送725萬賓利剛好而已 豐臀金妹讓男友爽翻天
2016/09/02 13:58
隋棠變懶女人 捨漂亮改背後背包 隋棠變懶女人 捨漂亮改背後背包
2016/09/02 15:04
酷寒戰士變身冠軍賽車手 新戲對尬007、查寧塔圖 酷寒戰士變身冠軍賽車手 新戲對尬007、查寧塔圖
2016/09/02 11:06
（影音）南部謝票憂豬哥亮倒 林美秀：他太操煩！ （影音）南部謝票憂豬哥亮倒 林美秀：他太操煩！
2016/09/02 15:12
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.