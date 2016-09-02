AV女優挑戰連續自慰24小時 疲累完成36次高潮

南梨央奈外型甜美，個性搞怪，有「暗黑可愛教主」之稱。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優南梨央奈外型甜美，個性搞怪，有「暗黑可愛教主」之稱，近來參加成人網站「DMM」企畫邀約，挑戰「24小時自慰馬拉松」，她準備多種性愛玩具以維持新鮮感，並將高潮時間及次數紀錄下來，完成挑戰後，她表示雖然宅在家自慰，卻感到相當疲累。

南梨央奈接受成人網站挑戰「24小時自慰馬拉松」。（翻攝自推特）

南梨央奈先前曾嘗試完成「30分鐘連續高潮16次」，上月底再次接受成人影音網站「DMM」企畫邀約，挑戰「24小時自慰馬拉松」，她準備多種不同性愛玩具，以維持新鮮感，為了避免體力不支，她特別採用較溫和的自慰方法，更將每一段的高潮時間及次數精準記錄下來。

南梨央奈挑戰「24小時自慰馬拉松」，並將高潮時間及次數紀錄下來。（翻攝自推特）

南梨央奈從上月27日晚上7點開始接受挑戰，9小時內，便已達20次高潮，讓她直喊「受不了！」，也因長時間不停自慰，讓她幾乎癱軟在地，直到隔日下午體力不支，提早結束挑戰，也完成高潮36次的驚人壯舉。

為了完成挑戰，南梨央奈準備多種不同性愛玩具，以維持新鮮感。（翻攝自推特）