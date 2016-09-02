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名模畢昂卡巴蒂爾 大鑽石閃爆威尼斯

2016/09/02 15:38

義大利名模碧昂卡巴爾蒂配戴蕭邦公平採礦認證18K白金鑲嵌22克拉梨形切割祖母綠寶石與
60克拉梨形切割鑽石，以及11.4克拉鑽石。（蕭邦提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕威尼斯影展起跑，除了大明星們齊聚一堂之外，紅毯也成了眾家明星秀美貌、秀時尚、秀財力的最佳舞台。第73屆威尼斯影展在台灣凌晨開幕，義大利名模畢昂卡把爾蒂特別選則蕭邦Green Carpet系列珠寶，宣揚珠寶是「可持續發展的奢侈產業之旅」，他帶的是取自公平採礦認證18K白金鑲嵌22克拉梨形切割祖母綠寶石及60克拉梨形切割鑽石以及11.4克拉鑽石，參加開幕典禮。

英國知名演員潔瑪·雅特頓出席威尼斯影展開幕典禮。（蕭邦提供）

除此之外，法國女演員琪雅拉馬斯楚安尼佩戴著蕭邦Red Carpet系列鉑金鑲鑽1.8克拉橢圓形鑽石、2克拉梨形切割鑽石、2.8克拉鑽石耳環及頂級珠寶系列18K白金鑲嵌10.3克拉橢圓形鑽石與3.75克拉鑽石戒指亮麗現身。另一位義大利知名電影和劇場女演員安妮塔卡普莉雅好像卯上了，也帶著蕭邦頂級珠寶系列18K白金耳環想簽70克拉梨形切割藍寶石鑽石，搭配頂級珠寶系列5克拉心型鑽石，就像把珠寶店整個穿戴在身上。

法國女演員齊雅拉馬斯楚安尼佩戴蕭邦系列珠寶現身威尼斯影展。（蕭邦提供）蕭邦珠寶襯托出義大利知名電影和劇場女演員安妮塔卡普里奧莉嬌媚動人。（蕭邦提供）

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