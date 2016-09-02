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小S人前瘋癲 人後俗辣還為節目狂挫屎

2016/09/02 15:10

不管是哪一個角色的小S，是人妻、是媳婦、是母親，還是主持人、女演員、女歌手……她都會毫無保留地交出自己，為觀眾帶來無限驚喜。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕常常自稱最美巨星的小S徐熙娣，吃遍山珍海味，總覺得比不上家鄉道地滋味。別看小S台上愛鬧又瘋癲，其實賢慧的她自己也下廚，還有很多道拿手菜。她說：「每次我出國，最想念的就是台北桃源街牛肉麵。」小時候的滋味一直留在她腦海裡。

小S聳聳肩，不敢逼蔡康永的電影。「我真的不知道，我常常幻想他在家裡焦頭爛額地寫劇本，然後失眠。所以我也不好意思逼他、煩他，不然他可能會壓力很大。」（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

在節目上超級放得開，不管摸奶、坐大腿、虧人樣樣都敢玩，其實台下的她是個膽小鬼。因為新節目開播，好姐妹范曉萱特別在微博留言恭喜他，還忍不住酸一下：「私底下是個很沒自信、胡思亂想、怕這個怕那個，心思細膩敏感又脆弱的小女孩….」，小S自己也坦承在節目錄製前她緊張到得腸躁症，一天至少拉肚子10次以上，完全都吃不下東西，不過結果機器一開，她又進入人來瘋狀況，感覺舒服又暢快。

無論整個世界有多少華麗的風景，小S都覺得比不上台北的美：「常常有很多人爆怨台灣機場好小好醜什麼的，可是我實在太熱愛台灣的機場了，就因為機場很小。」她補充：「我真的很痛恨大機場，妳明明回家已經夠累了，還要像馬拉松般走到出關的地方，所以台北的小機場真的很好，我希望它永遠不要改建。還有台灣的通關、檢查行李的程序都非常快速，不像其他國家囉哩八嗦的。」

為了維持巨星的身材，逼自己每天都要運動的小S，一個禮拜至少跳四次Zumba，做兩次NTC，絲毫沒有馬虎鬆懈。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

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