小S忍住飛踢暴怒 讓台北變成全球最酷的城市

小Ｓ克服一個人主持的挑戰，覺得自己好像又長大一點。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《ELLE》為迎接300期，找來全台北最酷的「小S」徐熙娣，把台北當作背景，而日常街景當作舞台，呈現出台北最酷的一面。經過一天炎熱的外景拍攝，小S憋不住搞笑的個性，怒吼：「我真的想要踢飛你們。」

小S拍照當天，氣溫高達38度，主要拍攝景點有國立臺灣博物館土銀展示館、赤峰街巷弄、垃圾回收場、釣蝦場。汗水不斷從小S額間冒出，為了不讓精緻的妝容被汗水弄花，幾乎一有空擋就要擦汗、補妝。小S邊笑邊說：「我到底是哪裡得罪了ELLE！快，拍快一點！不然我要封殺你們。」雖然嘴巴不饒人，小S還是敬業的演繹出整個台北的日常，最酷的日常。

這一年來Follow小S的臉書、微博、INSTAGRAM社群動態，三不五時就能看到她分享生活中的點滴片刻。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

在西門町長大的小S說：「小時候，我的爺爺奶奶在博愛路圓環的布市開銀樓，因此從小我們就在那邊跑來跑去。」令她感慨的是，印象裡一家又小又窄的甜不辣店，不知道什麼時候關了，她歎息一聲：「不只是甜不辣店不見，以前爺爺很愛帶我們去吃的餐廳，也都倒閉了，這些事物的消失，讓我有種小時候的回憶漸漸被剝奪掉的感覺。」

聊到許老三的意外爆紅，小Ｓ擔心小孩產生大頭症。會適時告訴她：『寶貝，你有粉絲是媽媽的關係。』」 （《ELLE》國際中文版雜誌提供）