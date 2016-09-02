限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

小S忍住飛踢暴怒 讓台北變成全球最酷的城市

2016/09/02 14:45

小Ｓ克服一個人主持的挑戰，覺得自己好像又長大一點。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《ELLE》為迎接300期，找來全台北最酷的「小S」徐熙娣，把台北當作背景，而日常街景當作舞台，呈現出台北最酷的一面。經過一天炎熱的外景拍攝，小S憋不住搞笑的個性，怒吼：「我真的想要踢飛你們。」

小S拍照當天，氣溫高達38度，主要拍攝景點有國立臺灣博物館土銀展示館、赤峰街巷弄、垃圾回收場、釣蝦場。汗水不斷從小S額間冒出，為了不讓精緻的妝容被汗水弄花，幾乎一有空擋就要擦汗、補妝。小S邊笑邊說：「我到底是哪裡得罪了ELLE！快，拍快一點！不然我要封殺你們。」雖然嘴巴不饒人，小S還是敬業的演繹出整個台北的日常，最酷的日常。

這一年來Follow小S的臉書、微博、INSTAGRAM社群動態，三不五時就能看到她分享生活中的點滴片刻。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

在西門町長大的小S說：「小時候，我的爺爺奶奶在博愛路圓環的布市開銀樓，因此從小我們就在那邊跑來跑去。」令她感慨的是，印象裡一家又小又窄的甜不辣店，不知道什麼時候關了，她歎息一聲：「不只是甜不辣店不見，以前爺爺很愛帶我們去吃的餐廳，也都倒閉了，這些事物的消失，讓我有種小時候的回憶漸漸被剝奪掉的感覺。」

聊到許老三的意外爆紅，小Ｓ擔心小孩產生大頭症。會適時告訴她：『寶貝，你有粉絲是媽媽的關係。』」 （《ELLE》國際中文版雜誌提供）

相關新聞

推薦新聞
去年金鐘演講超有戲 吳宗憲揭開講稿「內幕」 去年金鐘演講超有戲 吳宗憲揭開講稿「內幕」
2016/09/02 07:52
不浪費食物！徐若瑄賈靜雯 婚禮包菜尾 不浪費食物！徐若瑄賈靜雯 婚禮包菜尾
2016/09/02 10:57
寫真網紅奶壓翹美尻 床上示範高難度體位 寫真網紅奶壓翹美尻 床上示範高難度體位
2016/09/02 08:32
「情色女王」回不去了 古裝被嫌穿太多 「情色女王」回不去了 古裝被嫌穿太多
2016/09/02 08:26
來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
2016/09/02 09:35
苦主手機號遭《W》公開 300多人打來找李鍾碩 苦主手機號遭《W》公開 300多人打來找李鍾碩
2016/09/02 09:47
王寶強婚變19天有多辛酸 好友心疼公開 王寶強婚變19天有多辛酸 好友心疼公開
2016/09/02 11:45
馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產 馬桶都是血 阿沁嫩妻懷胎2周流產
2016/09/02 11:00
川普兒為好玩獵殺非洲豹 瑪丹娜暴怒開轟 川普兒為好玩獵殺非洲豹 瑪丹娜暴怒開轟
2016/09/02 12:47
濱崎步泳池玩太嗨 上空脫掉比基尼 濱崎步泳池玩太嗨 上空脫掉比基尼
2016/09/02 14:03
驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈 驚世夫妻下檔後 王世均住院10天瘦一圈
2016/09/02 13:47
網友巧遇「哈利波特」 自拍合照洩漏身高 網友巧遇「哈利波特」 自拍合照洩漏身高
2016/09/02 09:27
朱孝天3個月瘦18kg 開直播透露F2缺席婚宴原因 朱孝天3個月瘦18kg 開直播透露F2缺席婚宴原因
2016/09/02 12:49
嫩妻流產血染馬桶 阿沁心痛禱告相伴 嫩妻流產血染馬桶 阿沁心痛禱告相伴
2016/09/02 12:26
《小時代》混血男星要婚了！10月迎娶演員女友 《小時代》混血男星要婚了！10月迎娶演員女友
2016/09/02 13:46
蕾哈娜德瑞克閃不停 想共組家庭生小孩 蕾哈娜德瑞克閃不停 想共組家庭生小孩
2016/09/02 07:43
AV女優挑戰連續自慰24小時 疲累完成36次高潮 AV女優挑戰連續自慰24小時 疲累完成36次高潮
2016/09/02 16:05
還得等半年...《美女與野獸》搶先現「聲」！ 還得等半年...《美女與野獸》搶先現「聲」！
2016/09/02 08:32
嚴泰雄與A女口供不一 擬測謊釐清性侵案真相 嚴泰雄與A女口供不一 擬測謊釐清性侵案真相
2016/09/02 14:08
送725萬賓利剛好而已 豐臀金妹讓男友爽翻天 送725萬賓利剛好而已 豐臀金妹讓男友爽翻天
2016/09/02 13:58
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.