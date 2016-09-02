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挺王寶強遭批「聖母」 微博上爆粗口

2016/09/02 16:37

郭斌微博上細數王寶強（右）走出婚變過程，遭網友私訊轟自認為是聖母。（翻攝自郭斌微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王寶強歷經婚變風波19天，首次正面回應，表示自己將「從頭再來」，並將頭髮剪短象徵新的開始，好友郭斌發文細數王寶強走過婚變的心境，王寶強一句「徹底洗乾淨了」，讓他感動過去的好友回來了，但這樣的舉動卻疑似惹來網友的不滿，嗆他「自以為是聖母」，讓郭斌今日怒爆粗口回應。

中國運動員王楠的老公郭斌與王寶強十分交好，王寶強自發表離婚聲明後，首篇微博提到「兄弟之情」就是與郭斌的合照，而與失聯一週的王寶強聯繫上後，就不斷在微博上替王寶強打氣，昨日更是公開兩人間的互動，雖然大獲網友的支持，但此舉也招來部分網友的不滿，讓他當晚在微博寫下「很多朋友電話讓我注意被那些正義之士反黑」。

今日上午，郭斌疑似受不了網友私訊騷擾指責他自認為是聖母，直接在微博上開轟並爆粗口，對著那些網友嗆聲：「我這輩子最討厭的就是威脅！」並稱私訊的網友不懂何謂道德，最後怒罵：「我什麼時候聖女過？」

郭斌在微博上怒嗆私訊騷擾他的網友，開罵對方不知何謂道德。（翻攝自郭斌微博）

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