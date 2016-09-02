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曾威脅要殺前妻與女兒 愛滋男星樂享天倫

2016/09/02 15:10

好萊塢男星查理辛（右二）雖然曾被前妻丹妮絲李察（最左）爆料辱罵她還言語威脅2個女兒，不過現在4人似乎已經和好如初。（翻攝自查理辛Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因生活放蕩染上愛滋病的美國男星查理辛，不僅一度引發好萊塢恐慌，甚至還被前妻丹妮絲李察爆料，他曾在2015年9月將自己與2個女兒趕出家門，甚至罵她是「豬一樣的妓女」，2名女兒也曾被威脅「我要殺了你還有你媽」，直接在孩子們面前說要將流浪漢送給她們當作聖誕禮物，讓她們恐懼不已。如今，形象受到重創的查理辛幾乎沒工作可接，因此原本說好要支付給2名前妻的5.5萬美金贍養費（約台幣176萬元），都在2名前妻的同意下直接砍到連一半到不到的2.5萬美金（約台幣80萬元），看得出來過去鋪張奢華的他也逐漸感受到經濟上的壓力，不過在這些壓力下，查理辛現在仍然享有家庭的溫暖。

查理辛在公開承認自己成了愛滋帶原者後，6月時就在與《Extra》的訪問中表示自己目前並沒有任何新的約會對象，「我全心投入在恢復健康，以及照顧我的家人之中」。近期看起來收斂不少的他，昨天就在自己的Instagram上PO出與前妻丹妮絲李察及2名愛女的合照，他親密摟著2名女兒，就連曾控訴他言語暴力的丹妮絲李察臉上都掛著笑容，看來已經原諒查理辛過去的行為。而4人和樂融融的溫暖模樣，也讓查理辛開心寫道：「一大群的美好」，展現出有家人在身旁的滿滿幸福感。

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